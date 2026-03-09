Російські паспорти. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Лідер Росії Путін підписав указ, який скасовує часові обмеження на оформлення російського громадянства для мешканців окупованих територій України. Так звана “спрощена процедура” тепер діє безстроково.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу № 140, який підписав очільник Кремля Володимир Путін.

Цим документом окупанти скасовують часові обмеження на отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше “спрощений порядок” оформлення документів діяв до закінчення так званого “перехідного періоду” — 1 січня 2026 року. Тепер із нормативних актів прибрали формулювання “до закінчення перехідного періоду”, зробивши його безстроковим. Так, без часових обмежень відтепер діють:

“спрощена процедура” отримання громадянства Росії;

оформлення російського громадянства для дітей;

механізм подачі заяв про відмову від українського громадянства.

Крім того, у документі зазначено, що нові правила застосовують “до правовідносин, що виникли з 1 січня 2026-го”. Тобто ці норми поширюються на процедури оформлення громадянства, які розпочалися з початку цього року.

Росіяни подають це рішення як “крок на зустріч” жителям загарбаних територій України. Зокрема, член Ради з питань зовнішньої та оборонної політики РФ Андрій Клімов заявив:

“У цих регіонах (ТОТ України, — ред.) життя тільки налагоджується, і, звичайно, не всі встигають все зробити вчасно або наразі ще не усвідомили, що сталося. Таке буває в житті. Тому люди, які там перебувають і не мають російського громадянства, і хотіли б його отримати, можуть це зробити в будь-який час”.

Нагадаємо, з 20 січня в Росії запрацюють нові вимоги щодо перетину кордону для дітей до 14 років — їх поширили й на ТОТ України. Аби виїхати з окупації, неповнолітні мають отримати закордонний паспорт РФ.