Окупанти засудили 18-річного жителя Маріуполя до понад восьми років колонії

Засуджений житель Маріуполя Михайло Гулий. Фото зі сторінки Маріупольської міської ради

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Російський окупаційний суд визнав 18-річного Михайла Гулого винним у державній зраді та зберіганні вибухівки. За це хлопця засудили до восьми років і шести місяців колонії.

Про вирок повідомили в Маріупольській міській раді з посиланням на місцеві та російські медіа.

За даними міськради, російські силовики затримали Михайла в грудні 2025 року. Тоді жителю Маріуполя було ще 17 років.

Згідно з версією ФСБ, яку переповідають посадовці, хлопець нібито сам встановив звʼязок із СБУ й запропонував допомогу в підготовці вибухів. Також він начебто передавав українській стороні інформацію про розташування окупаційних військових частин.

“Звинувачення у так званій «державній зраді» стають системним інструментом залякування жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Створюючи атмосферу страху, вони намагаються придушити будь-які прояви проукраїнської позиції. Особливо цинічно, коли під переслідування потрапляють діти та молодь”, — прокоментував вирок голова Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже зазначав, що переслідування неповнолітніх, звинувачення без доказів та застосування репресій є грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема йдеться про Четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо повернення депортованих українських дітей та захисту тих, хто залишається в окупації.