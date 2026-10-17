Окупанти засудили “азовця” Ігоря Лему до 28 років колонії суворого режиму

“Азовець” Ігор Лема у російському полоні. Фото з окупаційних джерел

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34-річного військовослужбовця полку “Азов” Ігоря Лему, якого росіяни взяли в полон у Маріуполі навесні 2022 року, засудили до 28 років колонії суворого режиму. Окупаційна прокуратура стверджує, що його визнали винним в участі в “терористичному угрупованні” та проходженні навчання для здійснення терористичної діяльності.

Про вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з повідомлення самоназваної “Прокуратури ДНР”.

Як стверджують окупаційні “правоохоронці”, Ігор Лема долучився до полку Національної гвардії України “Азов” у 2016 році. Після цього він пройшов військовий вишкіл і брав участь у бойових діях проти російських військ.

Навесні 2022 року військовий потрапив у полон у Маріуполі.

За участь у полку “Азов” російський суд призначив Ігорю Лемі 28 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Зазначимо, вирок російського суду не означає, що військовий обов’язково проведе весь цей час у колонії. Україна та Росія проводять обміни військовополоненими, під час яких захисники можуть повернутися додому.

Нагадаємо, 5 жовтня 2026 року Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок українським військовим з “Азову” за участь у боях проти окупантів. Одного з бійців — Миколу Гнидина — загарбники засудили до 20 років, а Івана Квасова до понад семи років увʼязнення.