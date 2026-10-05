Одного — до 20 років, іншого — на 7: росіяни засудили ще двох бійців “Азову”

Один із засуджених росіянами "азовців". Фото: з джерел окупантів

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Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок українським військовим з “Азову” за участь у боях проти окупантів. Одного з бійців — Миколу Гнидина — загарбники засудили до 20 років, а Івана Квасова до понад семи років увʼязнення.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За матеріалами справи, російський суд визнав винними українських військових “Азову” Миколу Гнидина та Івана Квасова: обом закидали “участь у терористичній організації та проходження підготовки з метою здійснення терористичної діяльності”.

Бійці, як стверджує слідство окупантів, добровільно вступили до лав окремого загону спеціального призначення в лютому 2022-го. По травень того ж року оборонці брали участь в боях на території “ДНР” — так посіпаки Кремля називають захоплену частину Донецької області.

Росіяни засудили Гнидина до 20 років увʼязнення, а Квасов отримав майже втричі менший вирок — сім років та шість місяців.