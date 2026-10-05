Одного — до 20 років, іншого — на 7: росіяни засудили ще двох бійців “Азову”

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Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок українським військовим з “Азову” за участь у боях проти окупантів. Одного з бійців — Миколу Гнидина — загарбники засудили до 20 років, а Івана Квасова до понад семи років увʼязнення.
Про це пишуть російські медіа з посиланням на Слідчий комітет РФ.
За матеріалами справи, російський суд визнав винними українських військових “Азову” Миколу Гнидина та Івана Квасова: обом закидали “участь у терористичній організації та проходження підготовки з метою здійснення терористичної діяльності”.
Бійці, як стверджує слідство окупантів, добровільно вступили до лав окремого загону спеціального призначення в лютому 2022-го. По травень того ж року оборонці брали участь в боях на території “ДНР” — так посіпаки Кремля називають захоплену частину Донецької області.
Росіяни засудили Гнидина до 20 років увʼязнення, а Квасов отримав майже втричі менший вирок — сім років та шість місяців.
Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Окрім цього, Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.