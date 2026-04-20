Російський суд. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації” — таким окупанти вважають це військове формування. Він проведе у неволі 18 років.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так звану “прокуратуру “ДНР”.

За матеріалами справи, ще взимку 2015 року Роман Коломійцев долучився до лав полку “Азов” — його окупанти вважають “терористичною організацією”. 38-річний чоловік пройшов навчання на посадах старшого дресувальника кінологічного взводу та навідника артилерійської гармати. Згодом він брав участь у бойових діях.

У травні 2022-го війська Росії взяли у полон Коломійцева. За три роки після бійця засудили за “участь у терористичному угрупованні та проходження підготовки з метою здійснення терористичної діяльності”. Чоловік може провести у російській неволі 18 років.

Зазначимо, що за даними з відкритих джерел, 38-річний Роман Коломійцев вважався безвісти зниклим від 9 липня 2022 року. Нині інформації про військового у “Єдиному вікні” з пошуку зниклих немає.

Нагадаємо, п’ятьох “азовців”, яких взяли у полон у Маріуполі, відвезли до Ростова-на-Дону, де їхню справу розглянув Південний окружний військовий суд Росії. Там їх засудили за двома статтями: за службу у полку “Азов” та за ведення бойових дій проти російської армії та т.з. “ДНР”. Бійці отримали від 17 до 20 років у колонії суворого режиму.