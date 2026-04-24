Ще двох “азовців” окупанти засудили на 18 років колонії, іншому — збільшили термін ув’язнення до 29

Російський суд. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Південний окружний військовий суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.

Також загарбники збільшили термін ув’язнення для іншого полоненого військового — Руслана Колодяжного. Його окупанти звинувачували у начебто вбивстві цивільних маріупольців.



Про це повідомляють медіа окупантів з посиланням на “прокуратуру ДНР”.



Південний окружний військовий суд Росії призначив по 18 років колонії суворого режиму 25-річному навіднику артилерійського взводу Віталію Слободенюку та 24-річному водію гаубичного дивізіону Богдану Голованову у справі “про участь в терористичній організації та навчанню тероризму”.

За версію звинувачення, обидва військових у 2021 році приєднались до полку “Азов”, а у 2022 році потрапили в російський полон.

Також, російська прокуратура повідомила про збільшення терміну ув’язнення для іншого полоненого “азовця” — 30-річного Руслана Колодяжного.

У 2023 році “суд ДНР” засудив його до 26 років колонії суворого режиму за звинуваченням у вбивстві двох цивільних в Маріуполі.

“Тепер йому збільшили покарання до 29 років вже за терористичними статтями через зв’язок з “Азовом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”.