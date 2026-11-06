Окупанти засудили ще одного українського нацгвардійця за начебто накази стріляти по житлових будинках | Вільне Радіо

Валерій Лукащук, фото: Всім.юа

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Загарбники засудили військовослужбовця 12 бригади НГУ Валерія Лукащука, який брав участь у боях за Маріуполь. Чоловіка звинуватили у тому, що він нібито віддавав накази обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Про вирок повідомили на сайті т. зв. “Верховного суду ДНР”.

Загарбники стверджують, що у березні 2022 року начальник штабу артилерії 12 бригади військової частини 3057 НГУ, майор Валерій Лукащук перебував на позиціях на території Азовсталі. І тоді начебто, 29-річний військовослужбовець віддав наказ своїм підлеглим “про постріли по житлових будинках та інших об’єктах цивільної інфраструктури, розташованих у селищі Старий Крим <…> що призвело до смерті та поранень мирних жителів”.

За такими звинуваченнями 3 листопада 2026 року Валерію Лукащуку окупанти присудили 23 роки позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

Валерій Лукащук родом з Хмельниччини, закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, брав участь в АТО. Під час боїв за Маріуполь у 2022 боронив місто разом з побратимами, вийшов у полон з Азовсталі.



Нагадаємо, окупанти засудили “азовця” Ігоря Лему до 28 років колонії суворого режиму.