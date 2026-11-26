Засуджена росіянами жителька Маріуполя. Фото: з джерел окупантів

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Окупаційний суд виніс вирок у справі жительки Маріуполя Оксани Пивоварової: її засудили до 14 років увʼязнення. Загарбники закидали жінці шпигунство на користь України та заклики “вбивати росіян, аби зробити світ краще”.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на так званий “Верховний суд “ДНР”.

За матеріалами цієї справи, жительці Маріуполя Оксані Пивоваровій закидали шпигунство та публічні заклики до екстремістської діяльності. У травні 2023-го жінка через соціальні мережі нібито надіслала українським спецслужбам повідомлення з описом, фотографіями та координатами розташування військової техніки та особового складу збройних формувань Росії.

Взимку того ж року, містянка розмістила під публікацією в новинному пабліку коментар із закликом “вбивати росіян, аби зробити світ краще”, стверджують окупанти. Вони також опублікували відео із затримання українки.

“Я жителька Маріуполя, мені 35 років. Я виконувала діяльність зі збору інформації, бо вважала, що Україна мала право на цю територію. У месенджері Telegram я вийшла на український ресурс, якому я передавала свої особисті спостереження щодо того, що відбувалося в Маріуполі, збирала дані про розташування російських воєнізованих формувань, проходження техніки, пожежах.

Усіх ситуаціях, які, як я вважала, можуть допомогти повернути Маріуполь під юрисдикцію України. Я робила це добровільно і матеріальної винагороди не отримувала. Я підозрювала, що якщо не буде України, відповідатиму по нормі закону, думала, що ситуації не буде такою”, — сказала жінка на камеру росіянам.

Жительку Маріуполя засудили до 14 років увʼязнення у виправній колонії загального режиму. Також її позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з розміщенням публікацій та інших матеріалів в інформаційно-телекомунікаційних мережах, на 2 роки.

Нагадаємо, українські правоохоронці заочно повідомили про підозру одному із засновників та ідеологів угруповання “ДНР”, ексспівробітнику СБУ, а також творцю батальйону “Восток” Олександру Ходаковському. Слідство вважає, що той катував цивільного мешканця у Маріуполі, погрожуючи чоловікові розстрілом.