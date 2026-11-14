Окупанти знизили інтенсивність ударів дронами на Краматорському напрямку, але посилили удари КАБами по тилових містах

Часів Яр у 2026 році. Скриншот відео: 24 бригада ЗСУ

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У середині листопада 2026 року на Краматорському напрямку частіше тримається хмарна погода, через що активність російських FPV-дронів дещо знизилася. Натомість окупаційна армія продовжує завдавати ударів КАБами по тилових містах, зокрема Краматорську та Слов’янську.

Про ситуацію на фронті розповів журналістам “Суспільне Студія” пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.

“Погода ускладнює процес спостереження, але це ускладнює спостереження і противнику — це двостороння історія. Можемо констатувати, що інтенсивність роботи ворожих FPV-дронів дещо зменшилася останні кілька днів, але попри це ворог намагається бити по відносно тилових містах, таких як Краматорськ та Словʼянськ КАБами”, — говорить Костянтин Мельников.

Військовий вважає, що окупанти вдаються до терору тилових населених пунктів через неспроможність досягти результатів на полі бою.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала двох військовослужбовців 291-го мотострілецького полку російської армії, які покинули позиції на Краматорському напрямку й у цивільному одязі прямували до столиці.