Окупанти зосередили навколо Покровська 27 тисяч військових, місто ж штурмують близько 11 тисяч. Мапа: DeepState / 7 корпус ДШВ

Станом на кінець жовтня 2025 року російська армія зібрала навколо Покровська близько 27 тисяч військових, 100 танків, 260 БМП та 160 гармат і мінометів. Саме місто штурмують близько 11 тисяч загарбників. Ті, хто вже увійшли до Покровська, намагаються просунутися на захід і північ міста. Розповідаємо, про які втрати росіян звітують у ЗСУ.

Про ситуацію у Покровську розповіли в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, 27-28 жовтня 2025 року десантники у Покровську ліквідували:

158 дронів різних типів;

90 окупантів вбитими, ще 42 — пораненими;

три бойові машини піхоти;

три автомобілі;

один бронетранспортер;

1 мотоцикл.

Раніше ми розповідали, що російська армія тисне на українських захисників і намагається оточити Покровськ. Крім того, з’явилася інформація, що окупантам вдалося захопити забудову на півдні міста. Важкість ситуації у Покровську визнає й президент України.