Окупанти зосередили навколо Покровська 27 тисяч військових, місто ж штурмують близько 11 тисяч, — ДШВ ЗСУ

Євген Вакуленко
Станом на кінець жовтня 2025 року російська армія зібрала навколо Покровська близько 27 тисяч військових, 100 танків, 260 БМП та 160 гармат і мінометів. Саме місто штурмують близько 11 тисяч загарбників. Ті, хто вже увійшли до Покровська, намагаються просунутися на захід і північ міста. Розповідаємо, про які втрати росіян звітують у ЗСУ.

 

Про ситуацію у Покровську розповіли в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, 27-28 жовтня 2025 року десантники у Покровську ліквідували:

  • 158 дронів різних типів;
  • 90 окупантів вбитими, ще 42 — пораненими;
  • три бойові машини піхоти;
  • три автомобілі;
  • один бронетранспортер;
  • 1 мотоцикл.

Раніше ми розповідали, що російська армія тисне на українських захисників і намагається оточити Покровськ. Крім того, з’явилася інформація, що окупантам вдалося захопити забудову на півдні міста. Важкість ситуації у Покровську визнає й президент України.

