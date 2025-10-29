Підтримайте Вільне Радіо
Станом на кінець жовтня 2025 року російська армія зібрала навколо Покровська близько 27 тисяч військових, 100 танків, 260 БМП та 160 гармат і мінометів. Саме місто штурмують близько 11 тисяч загарбників. Ті, хто вже увійшли до Покровська, намагаються просунутися на захід і північ міста. Розповідаємо, про які втрати росіян звітують у ЗСУ.
Про ситуацію у Покровську розповіли в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Так, 27-28 жовтня 2025 року десантники у Покровську ліквідували:
Раніше ми розповідали, що російська армія тисне на українських захисників і намагається оточити Покровськ. Крім того, з’явилася інформація, що окупантам вдалося захопити забудову на півдні міста. Важкість ситуації у Покровську визнає й президент України.