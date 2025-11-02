Окупаційна адміністрація Маріуполя визнала ще 149 квартир “безгосподарськими” (перелік адрес)

Будинки, які побудували окупанти у Маріуполі на тлі знівечених багатоповерхівок, 2023 рік. Фото: Олександр Єрмоченко / REUTERS

Фейкова влада Маріуполя виявила ще 149 квартир та визнала їх “безгосподарськими”. Тепер це житло можуть “націоналізувати” та зробити “комунальною власністю”. Потім нерухомість можуть віддати маріупольцям, які внаслідок бойових дій залишилися без житла. Публікуємо повний перелік адрес.

Про визнання житла “безгосподарським” журналісти Вільного Радіо дізналися з т. зв. “постанови” №1694 від 01.11.2025 року окупаційної адміністрації Маріуполя.

Квартири, які визнали “безгосподарськими”, знаходяться на вулицях Купріна, Троїцькій (зараз окупанти повернули радянську назву — 50 років СРСР), Куїнджі (окупанти повернули назву — Артема), Покришкіна та бульварі Морському (росіяни повернули назву — Комсомольський).

Перелік адрес, які окупаційна влада Маріуполя визнала “безгосподарськими” 1 листопада 2025 року. Скриншот документа з окупаційних джерел

За якими критеріями окупанти відбирають “безхазяйне” житло на ТОТ

Відповідно до ст. 2 псевдозакону, ухваленого т. зв. “Народною радою” від 21 березня 2024 року №66-РЗ, ознаками “безгосподарного” майна для окупантів є:

несплата за житлове приміщення та комунальні послуги протягом одного року до дня виявлення житла, яке має ознаки “безхазяйного”;

відсутність відомостей про зареєстроване право власності на житло у т. зв. “Єдиному державному реєстрі нерухомості”;

невикористання житлового приміщення, що, зокрема, створює загрозу його безпеці (або безпеці багатоквартирного будинку, якщо приміщенням є квартира чи кімната в ньому), або становить небезпеку для життя і здоров’я інших людей.

Раніше ми розповідали, що окупаційна адміністрація Маріуполя планує видати квартири, відібрані в інших власників, 1300 місцевим. Житла у новобудовах для компенсацій місцевим не вистачає, бо його окупанти продають “своїм” під іпотеку.