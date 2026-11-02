Окупаційна влада Маріуполя передасть “у власність” Росії ще 20 квартир місцевих: адреси

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Фейкова влада тимчасово окупованого Маріуполя передасть “у власність” Росії ще 20 квартир, які належать місцевим жителям. Їхні домівки загарбники визнали “безхазяйними” — згодом такі оселі можуть передати громадянам країни-агресорки, зокрема військовим.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Там оприлюднили документ фейкової влади з переліком квартир маріупольців, які виїхали внаслідок блокади та окупації міста: тепер загарбники вважають їхні домівки “безхазяйними”. Ці оселі передадуть безоплатно Росії — до “федеральної власності нерухомого майна”. У переліку загалом 20 адрес:
Зазначимо, що ще в грудні 2025-го лідер Росії Володимир Путін підписав закон, за яким окупаційна влада на ТОТ України отримала право вилучати житло місцевих, які виїхали через війну. Майно з “ознаками безхазяйного” можуть передавати громадянам РФ, які втратили житло, або виділяти як службове військовим, посадовцям, правоохоронцям, учителям і лікарям. Цей документ діє до 2030 року.
“Окупанти незаконно відбирають вціліле житло маріупольців і передають його не людям, які залишилися без даху над головою, а структурам держави-агресора. Це ще один крок окупантів до заміщення населення. Ми фіксуємо усі злочини, щоб кожен отримав чітку правову оцінку”, — вказують в Маріупольській МВА.
Нагадаємо, мешканці Маріуполя подали понад 31 тисячу заяв до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією. У ньому фіксують знищене житло, пошкоджене майно та інші втрати через війну. Допомогу з поданням заяв на майбутню компенсацію надають у центрах “ЯМаріуполь”.