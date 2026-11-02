Окупаційна влада Маріуполя передасть “у власність” Росії ще 20 квартир місцевих: адреси

Перефарбована стела окупованого Маріуполя. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Фейкова влада тимчасово окупованого Маріуполя передасть “у власність” Росії ще 20 квартир, які належать місцевим жителям. Їхні домівки загарбники визнали “безхазяйними” — згодом такі оселі можуть передати громадянам країни-агресорки, зокрема військовим.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Там оприлюднили документ фейкової влади з переліком квартир маріупольців, які виїхали внаслідок блокади та окупації міста: тепер загарбники вважають їхні домівки “безхазяйними”. Ці оселі передадуть безоплатно Росії — до “федеральної власності нерухомого майна”. У переліку загалом 20 адрес:

вул. Чорноморська, 18 — квартира №55;

вул. Сонячна, 15 — квартира №11;

вул. Київська, 64 — квартира №6;

вул. Київська, 64 — квартира №60;

просп. Нахімова, 114а — квартира №44;

просп. Нахімова, 114а — квартира №76;

просп. Нахімова, 114а — квартира №90;

просп. Перемоги, 101 — квартира №12;

просп. Перемоги, 109 — квартира №34;

просп. Будівельників, 23 — квартира №21;

просп. Будівельників, 35 — квартира №72;

вул. 9-ої Авіадивізії, 12 — квартира №70;

вул. Воїнів-Визволителів, 12 — квартира №43;

вул. Зелінського, 96 — квартира №67;

просп. Маршала Жукова, 78 — квартира №73;

просп. Металургів, 100 — квартира №87;

просп. Металургів, 119 — квартира №47;

просп. Металургів, 127а — квартира №9;

вул. 26 Квартал, 1 — квартира №27;

просп. Луніна — квартира №25.

Зазначимо, що ще в грудні 2025-го лідер Росії Володимир Путін підписав закон, за яким окупаційна влада на ТОТ України отримала право вилучати житло місцевих, які виїхали через війну. Майно з “ознаками безхазяйного” можуть передавати громадянам РФ, які втратили житло, або виділяти як службове військовим, посадовцям, правоохоронцям, учителям і лікарям. Цей документ діє до 2030 року.

“Окупанти незаконно відбирають вціліле житло маріупольців і передають його не людям, які залишилися без даху над головою, а структурам держави-агресора. Це ще один крок окупантів до заміщення населення. Ми фіксуємо усі злочини, щоб кожен отримав чітку правову оцінку”, — вказують в Маріупольській МВА.

Нагадаємо, мешканці Маріуполя подали понад 31 тисячу заяв до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією. У ньому фіксують знищене житло, пошкоджене майно та інші втрати через війну. Допомогу з поданням заяв на майбутню компенсацію надають у центрах “ЯМаріуполь”.