Понад 31 тисячу заяв подали маріупольці до міжнародного Реєстру збитків

Маріуполь у квітні 2022 року. Фото: Маріупольська міська рада

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Мешканці Маріуполя подали понад 31 тисячу заяв до міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією. У ньому фіксують знищене житло, пошкоджене майно та інші втрати через війну. Допомогу з поданням заяв на майбутню компенсацію надають у центрах “ЯМаріуполь”.

Про це розповів заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей під час форуму “Збереження та відновлення людського капіталу в умовах війни”, що проходив у Києві.

За словами Дениса Кочубея, Маріупольська міська військова адміністрація співпрацює з міжнародним Реєстром збитків, щоб зафіксувати втрати містян.

“Ключову роль відіграє мережа центрів «ЯМаріуполь», де фахівці допомагають маріупольцям і переселенцям з інших громад подавати заяви. Наша мета — донести кожне свідчення, щоб люди отримали справедливу компенсацію за втрати через російську агресію”, — зазначив посадовець.

Зокрема, ініціатива Mariupol Justice збирає свідчення про загибель і зникнення людей, депортацію та примусове переміщення. Зібрані матеріали планують використати в міжнародних судових процесах, щоб домогтися визнання злочинів Росії проти мирного населення Маріуполя та розробити механізм компенсацій.

Подати заяву до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) можна онлайн через “Дію”. Також маріупольці можуть звернутися до центрів “ЯМаріуполь”, попередньо записавшись на прийом через електронну чергу.

Нагадаємо, 30 вересня у Білій Церкві почали будувати житловий квартал на 1187 квартир для переселенців із Маріупольської громади. Помешкання призначені лише для оренди, проте для людей із вразливих категорій населення обіцяють передбачити підтримку.