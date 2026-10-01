У Білій Церкві зводять квартал на 1187 квартир для маріупольців: хто зможе оселитися та які умови оплати

Церемонія відкриття будівництва кварталу для маріупольців у Білій Церкві. Фото: Маріупольська міська рада

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У середу, 30 вересня, стартувало будівництво житлового комплексу у Білій Церкві для переселенців із Маріупольської громади. Квартири призначені виключно для оренди, однак для вразливих мешканців пообіцяли передбачити підтримку, аби вони могли платити за житло. Оселитися там зможуть близько трьох тисяч людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загалом квартал для маріупольців матиме 1 187 квартир у 44 житлових секціях. Забудова матиме соціальну інфраструктуру, громадські простори та укриття. Зводять житло у межах експериментального проєкту “Мій дім. Україна”.

У пресслужбі Маріупольської міської ради водночас уточнили, що оренда житла у кварталі для маріупольців в середньому коштуватиме приблизно 5 тисяч гривень на місяць.

“Для людей, які через війну втратили свої домівки, це конкретний шанс знову мати стабільне житло й планувати життя далі… Сьогодні [30 вересня] заклали перший фундаментний блок із пам’ятними капсулами. Поруч із ними — малюнки дітей військових з мріями про новий дім”, — повідомив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Більше про житло для маріупольців у Білій Церкві

Журналісти Вільного Радіо у березні проаналізували тендер на проєктну документацію щодо будівництва кварталу для маріупольців у Білій Церкві, а також дізналися більше про тоді ще заплановане будівництво від Маріупольської міської ради.

Комплекс розташують на вулиці Архипа Люльки в Білій Церкві, де під нього відвели 10,86 га. Житло призначене лише для оренди: квартири не можна приватизувати, продати, подарувати чи викупити. Претендувати на нього можуть переселенці з Маріупольської громади, зокрема захисники міста та люди, яких через агресію РФ позбавили особистої свободи. Черговість визначає постанова Кабміну № 814.

Перші 500 квартир планують звести до липня 2027 року.

На проєктну документацію витратили понад 32 мільйони гривень із місцевого бюджету Маріупольської громади, а також субвенцій від області й держави. За документацією, у кварталі повинні з’явитися будинки, не вищі за дев’ять поверхів. Щільність населення не має перевищувати 750 людей на гектар, а забудова — займати не більше 40% ділянки.

У проєкті також передбачили підземний паркінг, дитячий садок у будівлях, спортивні й дитячі майданчики та приміщення для магазинів чи сервісів. Окрім того, у кварталі має з’явитися меморіальний сад пам’яті полеглих захисників Маріуполя.

За планами, будівництво повинно було розпочатися у жовтні 2026 року. Втім, зводити квартал почали на день раніше.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, де неповнолітніх залишається найбільше.