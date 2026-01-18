Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У тимчасово окупованому Маріуполі ситуацію зі знеструмленням та перебоями у теплопостачанні вперше прокоментувала окупаційна влада. Із заявою виступив так званий “голова Маріуполя” Антон Кольцов. Тривалий час там не пояснювали причин перебоїв та не повідомляли про терміни відновлення постачання.

Так званий “міський голова Маріуполя” заявив, що проблеми зі світлом і теплом виникли через удари по електроенергетичній інфраструктурі, а ремонтні роботи нібито тривають.

Також Кольцов повідомив, що в місті тимчасово зупинили рух трамваїв, тоді як автобусний і тролейбусний транспорт, за його словами, працює. Окремо він закликав мешканців зменшити споживання електроенергії через холодну погоду.

У ситуації Кольцов звинуватив українських військових. Як повідомили 17 січня у Маріупольській міській раді, за день до того безпілотники уразили підстанцію “Азовська” у Кальміуському районі міста, після чого майже весь Маріуполь залишився без світла.

Чиї саме літальні апарати спричинили знеструмлення, у міськраді не зазначають, однак про атаки на енергооб’єкти Маріуполя 13 січня повідомляв командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр.

Щодо реальних масштабів пошкоджень та строків відновлення стабільного електро- і теплопостачання окупаційна влада детальної інформації не надала.

Раніше ми писали, що 16 січня по всьому Маріуполю крім Лівобережного району зникло світло. Також без електропостачання залишилися навколишні села. Однак тоді окупаційна адміністрація ситуацію не коментувала.