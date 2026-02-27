Окупаційна влада планує до літа запустити електричку між Донецьком і Маріуполем

Електричка на тимчасово окупованій частині Донеччини. Ілюстративне фото з пропагандистських джерел

Приміське залізничне сполучення між двома тимчасово окупованими містами Донеччини мають намір налагодити“до початку курортного сезону”. Пізніше маршрут можуть продовжити до Луганська.

Про це повідомив очільник так званого “уряду ДНР” Андрій Чертков.

“Цього року ми плануємо дві речі, про які заявили: це запуск електрички Донецьк — Маріуполь, потім ми її звʼяжемо з Луганськом”, — розповів Чертков на одному з промислових форумів окупантів.

За його словами, з центру Донецька до центру Маріуполя електричка має діставатися за 1 годину 15 хвилин. Утім, у коментарях пропагандистським медіа посадовці так званого “Міністерства транспорту ДНР” висловлюють іншу думку. За їхніми словами, тривалість маршруту залежатиме від зупинок і рухомого складу й може досягати до 3 годин 30 хвилин.

Раніше ми розповідали, що окупаційна влада планує запустити електрички між тимчасово окупованою частиною Донеччини та Росією.