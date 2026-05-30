Ханжонківське водосховище на тимчасово окупованій частині Донеччини у 2025 році. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Попри регулярні опади взимку та дощі, які продовжуються весною, окупаційна адміністрація т.з. “ДНР” не може збільшити подачу води до осель жителів фейкової республіки. Єдине, що вдалося покращити, — тиск. Тепер вода доходить до кранів людей, які живуть на високих поверхах.

Про ситуацію з водопостачанням у т.з. “ДНР” розповів самоназваний “головний інженер “Води Донбасу” Сергій Мокрий.

“Графік подачі води залишається незмінним. Так, її рівень у водосховищах підвищився, і ми змогли збільшити подачу до Донецька, Макіївки та Єнакієвого. У результаті в деяких будинках, де раніше вода не доходила до верхніх поверхів, тепер вона почала доходити”, — заявив Мокрий.

Головна причина, через яку окупаційна влада не збільшує час подачі води місцевим, — очікування спекотного літа. Окупаційна влада намагається економити накопичені запаси води в очікуванні, що попереду буде спекотне літо, під час якого доведеться знову витрачати воду з водосховищ.

Нагадаємо, в середині травня росіяни заявили, що після зими водосховища на тимчасово окупованій частині Донеччини заповнилися наполовину. Це нібито сталося внаслідок опадів. Загарбники сподіваються, що зможуть таким чином покращити графік подачі води.