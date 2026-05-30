Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Попри регулярні опади взимку та дощі, які продовжуються весною, окупаційна адміністрація т.з. “ДНР” не може збільшити подачу води до осель жителів фейкової республіки. Єдине, що вдалося покращити, — тиск. Тепер вода доходить до кранів людей, які живуть на високих поверхах.
Про ситуацію з водопостачанням у т.з. “ДНР” розповів самоназваний “головний інженер “Води Донбасу” Сергій Мокрий.
“Графік подачі води залишається незмінним. Так, її рівень у водосховищах підвищився, і ми змогли збільшити подачу до Донецька, Макіївки та Єнакієвого. У результаті в деяких будинках, де раніше вода не доходила до верхніх поверхів, тепер вона почала доходити”, — заявив Мокрий.
Головна причина, через яку окупаційна влада не збільшує час подачі води місцевим, — очікування спекотного літа. Окупаційна влада намагається економити накопичені запаси води в очікуванні, що попереду буде спекотне літо, під час якого доведеться знову витрачати воду з водосховищ.
Нагадаємо, в середині травня росіяни заявили, що після зими водосховища на тимчасово окупованій частині Донеччини заповнилися наполовину. Це нібито сталося внаслідок опадів. Загарбники сподіваються, що зможуть таким чином покращити графік подачі води.