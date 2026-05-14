Росіяни заявили, що після зими водосховища на ТОТ Донеччини заповнилися наполовину

Водосховище. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За заявами окупантів, водосховища у так званій “ДНР” наповнилися до близько 50% — це нібито сталося внаслідок опадів. Загарбники сподіваються, що зможуть таким чином покращити графік подачі води.

Про це пишуть пропагандистські медіа із посиланням на “міністра природних ресурсів “ДНР” Олексія Шебалкова.

За його словами, водосховища на тимчасово окупованій частині Донецької області наповнилися на близько 50% — цьому нібито передували значні опади, які припали на зиму та початок весни 2026 року. Окупанти визнали: саме від погодних умов залежить рівень наповнення цих обʼєктів. Водночас Шебалков відкидає, що головну роль у водній кризі на ТОТ відіграє “безгосподарність” посадовців.

“Приємно бачити картину за вікном, коли ми бачимо, що ті водосховища, які минулого року були повністю осушені, багато хто фотографував і викладав відео в соціальні мережі, — цього року подібні відео викладено, але вже з тим моментом, що водосховища наповнилися водою”, — каже псевдоміністр.

Нині окупанти сподіваються, що внаслідок часткового наповнення водосховищ зможуть покращити графік подачі води до окупованих міст.

Що відомо про водну кризу на ТОТ Донеччини

У серпні 2025 року ситуація з водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донеччини залишається критичною. Жителі окупованої частини Донецької області вже встигли звернутися до лідера Росії Володимира Путіна, аби він “вплинув” на ситуацію з водопостачанням у так званій “ДНР”.

Російська окупаційна адміністрація змушена визнавати, що не здатна забезпечити місцеве населення питною водою. Зокрема, ватажок “ДНР” Денис Пушилін заявив, що розширення водогону “Дон — Донбас” не розв’яже всіх проблем з водою на окупованій частині Донеччини.

Вже у другій половині липня у Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Харцизьку та інших містах окупованої частини регіону на тлі проблем з водопостачанням змінили графік подачі води. Подекуди її дають раз на два або ж навіть три дні — по декілька годин.

Через обміління Старокримського водосховища, яке після окупації стало основним джерелом води для Маріуполя, до міста почали завозити цистерни з водою для соціальних установ та людей.

Помітні проблеми з водопостачанням на окупованій частині Донецької області розпочалися під час відкритого вторгнення. Як розповів Вільному Радіо один із колишніх співробітників підприємства водопостачання Бахмутського району на правах анонімності, канал “Сіверський Донець — Донбас” припинив перекачувати воду у 2022 році, коли його перебили під час боїв.

Крім того, на початку 2025 року війська країни-агресорки вчергове пошкодили системи каналу “Сіверський Донець — Донбас”. Після цього ставленики Кремля залучили ресурси з додаткових джерел — Вільхівського та Зуївського водосховищ.

У середині липня й українські захисники показали, як б’ють ударними дронами всередині труб каналу на Краматорському напрямку. Це рештки колишнього “Сіверського Дінця — Донбасу” в районі Часового Яру.

Більше про те, чому ситуація з водою на тимчасово окупованій частині Донеччини досі критична та що прогнозують експерти — розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, росіянам нібито вдалося виявити запаси води на 14 родовищах тимчасово окупованої частини Донецької області. Раніше загарбники заявляли, що для пошуку “підняли” архіви гідрологічної розвідки часів Радянського Союзу.