Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Росіянам нібито вдалося виявити запаси води на 14 родовищах тимчасово окупованої частини Донецької області. Раніше загарбники заявляли, що для пошуку “підняли” архіви гідрологічної розвідки часів Радянського Союзу.

Про це пишуть окупаційні медіа з посиланням на голову російського Мінприроди Олександра Козлова.

Він заявив, що у так званій “ДНР” ще минулого року завершили трирічну роботу з переоцінки підземних вод. Російські фахівці нібито підтвердили запаси води на 14 родовищах. Про те, що загарбники шукають альтернативні джерела на ТОТ Донеччини пропагандистські медіа вже згадували у грудні 2025-го.

Читати також: Розширення водогону “Дон — Донбас” не розв’яже всіх проблем з водою на окупованій частині Донеччини, — ватажок “ДНР”

За задумом окупантів, водозаборами зможуть забезпечити невеликі населені пункти. Натомість на великі міста — окуповані Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — загарбники сподіваються спрямувати всі ресурси водогону “Дон – Донбас”.

Читати також: Ханжонківське водосховище на схід від Донецька за 2025 рік майже зникло: що відомо

Також торік у листопаді на тимчасово окупованій частині Донецької області росіяни розгорнули десять бурових установок. Вони шукали альтернативні джерела води за архівними даними гідрогеологічних розвідок.