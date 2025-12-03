Водопостачання у т.з "ДНР". Ілюстративне фото: окупаційні джерела

Росіяни у так званій “ДНР” сподіваються знайти підземні води за даними гідрологічної розвідки часів Радянського Союзу. Це нібито допоможе забезпечити невеликі населені пункти альтернативними джерелами. Натомість ресурси водогону “Дон – Донбас” спрямують на великі міста окупованої частини регіону.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на так званого “міністра природних ресурсів та екології “ДНР” Олексія Шебалкова.

Росіяни шукають альтернативні джерела на ТОТ Донеччини — водозабори, якими нібито зможуть забезпечити невеликі населені пункти. Натомість на великі міста — окуповані Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — загарбники сподіваються спрямувати всі ресурси водогону “Дон – Донбас”.

“Республіка (т.зв “ДНР”, — ред.) має відповідний потенціал, який саме в критичну хвилину може прийти нам на допомогу. Чому в критичну хвилину — тому що ми розуміємо, що раніше ми брали воду з каналу “Сіверський Донець — Донбас”, який починався в Слов’янську”, — сказав псевдоміністр.

Ще у листопаді на тимчасово окупованій частині Донецької області росіяни розгорнули десять бурових установок. Вони шукають альтернативні джерела води за архівними даними гідрогеологічних розвідок.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо пояснювали, чому ситуація з водою на тимчасово окупованій частині Донеччини досі критична та що прогнозують експерти.