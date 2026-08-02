Денис Шимановський, “міністр молодіжної політики ДНР”. Фото з окупаційних джерел

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На тимчасово окупованій частині Донецької області понад 18 тисяч молодих людей, за твердженням окупаційної влади, вже долучили до заходів у межах так званого “Року єдності народів Росії”. Серед них — “патріотичні” акції, проєкти наставництва та ініціативи за участі Російської православної церкви.

Про це заявив так званий “міністр молодіжної політики ДНР” Денис Шимановський, повідомляють підконтрольні окупаційній владі медіа.

За словами окупаційного посадовця, молодь із захопленої частини Донеччини залучають до “патріотичних проєктів”, акцій пам’яті, програм наставництва та заходів, які, за його словами, мають сприяти “збереженню традицій” і “відчуттю зв’язку зі своєю країною”.

“Окрема увага приділяється розвитку зв’язків із регіонами Росії. Молодь ДНР бере участь у проєктах “Студентська весна Донбасу”, “Краса Донбасу”, телемостах та інших ініціативах”, — заявив Шимановський.

Також Шимановський анонсував відкриття нових молодіжних центрів, проведення православного молодіжного форуму та запуск нових проєктів для молоді.

До таких ініціатив також залучають представників Російської православної церкви, а для підлітків запустили проєкт “Старший брат”, який окупанти позиціонують як програму наставництва.

Незалежно перевірити озвучені окупаційною владою дані про кількість учасників цих заходів наразі неможливо.

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