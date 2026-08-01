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Ще чотирьох українських дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну територію. Серед них — хлопець із Маріуполя, який втратив батьків в окупованому місті.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповів, що цього разу на підконтрольну уряду України територію вдалося повернути чотирьох дітей віком від 6 до 15 років.
Серед них — 15-річний хлопець із тимчасово окупованого Маріуполя, який втратив обох батьків. Після смерті матері він залишився сам в окупації. Підліток не полишав бажання переїхати до сестри, яка живе на підконтрольній території. Коли хлопця вдалося вивезти, вона забрала його до себе.
Дітей повернули у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Це вже п’ята місія з порятунку українських дітей, яку вдалося здійснити за сприяння першої леді США Меланії Трамп.
Нагадаємо, станом на червень 2026 року Україні вдалося повернути 2274 дитини, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій. Це на 148 більше, ніж наприкінці квітня, коли президент Володимир Зеленський повідомляв про повернення 2126 дітей.