Діти, яких вдалося повернути на підконтрольну українському уряду територію. Фото: Дмитро Лубінець

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Ще чотирьох українських дітей вдалося повернути з окупації на підконтрольну територію. Серед них — хлопець із Маріуполя, який втратив батьків в окупованому місті.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що цього разу на підконтрольну уряду України територію вдалося повернути чотирьох дітей віком від 6 до 15 років.

Серед них — 15-річний хлопець із тимчасово окупованого Маріуполя, який втратив обох батьків. Після смерті матері він залишився сам в окупації. Підліток не полишав бажання переїхати до сестри, яка живе на підконтрольній території. Коли хлопця вдалося вивезти, вона забрала його до себе.

Дітей повернули у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Це вже п’ята місія з порятунку українських дітей, яку вдалося здійснити за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Нагадаємо, станом на червень 2026 року Україні вдалося повернути 2274 дитини, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій. Це на 148 більше, ніж наприкінці квітня, коли президент Володимир Зеленський повідомляв про повернення 2126 дітей.