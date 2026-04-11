Російський військовий у житловому будинку Маріуполя. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

На тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили компенсацію для власників помешкань, які влада загарбників визнала “безгосподарськими”. Людям мають шукати та надавати нерухомість зі схожою площею та кількістю кімнат. Втім, якщо протягом року відповідного житла не знайдуть, власникам мають виплачувати грошову компенсацію. Розповідаємо, що відомо про нововведення окупаційної влади.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з т.з. “закону” Дениса Пушиліна від 3 квітня 2026 року “Про особливості розпорядження житловими приміщеннями, що мали ознаки безгосподарського майна, які перейшли у власність муніципальних утворень Донецької народної республіки”.

Перший аркуш т.з. “закону” “Про особливості розпорядження житловими приміщеннями, що мали ознаки безгосподарського майна, які перейшли у власність муніципальних утворень Донецької народної республіки”. Скриншот: Вільне Радіо

Як у т.з. “ДНР” працюватиме компенсація для людей, чиє житло визнали “безгосподарським”

За новими правилами у фейковій республіці з’явилося компенсаційне житло. На нього можуть розраховувати українці в окупації, чию нерухомість підконтрольна Кремлю адміністрація визнала “безгосподарською”.

Для довідки: Окупанти можуть визнати житло “безгосподарським”, якщо встановлять, що за адресою ніхто не проживає. Це стосується, зокрема, помешкань, чиї власники виїхали з окупації або заздалегідь евакуювалися. Якщо таку нерухомість не зруйнували й вона придатна до проживання, її власників позбавляють права власності, а житло розподіляють для проживання на власний розсуд. Втім ці приміщення залишаються “комунальними”: людина, яка заселиться у відібрану квартиру, не зможе оформити її на себе.

На компенсаційне житло можуть розраховувати лише ті жителі псевдореспубліки, які стали на облік у загарбників як такі, що потребують житла через руйнування власної оселі або визнання їхнього житла “безгосподарським”.

Компенсаційну нерухомість також роздаватимуть до 1 січня 2028 року псевдопосадовцям, які працюють в органах окупаційної влади (зокрема фейковим поліцейським та іншим силовикам), а також працівникам освітніх і медичних закладів. Це окрема категорія розподілу житла, яке називають “спеціалізованими житловими приміщеннями”.

Решта людей, чиї оселі визнали “безгосподарськими”, відповідно до документа, можуть отримати інше житло або грошову компенсацію.

На що можуть розраховувати власники житла, яке у т.з. “ДНР” визнали “безгосподарським”

Представники окупаційної влади зазначають, що компенсаційне житло має бути розташоване в межах того ж населеного пункту, де власник втратив оселю. Також компенсаційна нерухомість не може бути меншою за площею і кількістю кімнат, ніж та, яку визнали “безгосподарською”. Перевищення площі допускається, але не більше ніж на 25 м².

Втім, для отримання такої компенсаційної нерухомості необхідно отримати російський паспорт. Адже без нього та документів, які посвідчують право власності на нерухомість, отримати компенсаційне житло від росіян неможливо.

Втім, замість житла можна одразу попросити про грошову компенсацію — це потрібно вказати в заяві під час звернення до т.з. “уповноваженого органу”. Однак якщо власник нерухомості вказав у заяві, що претендує саме на житло, але відповідного помешкання не знайшлося упродовж року, окупанти теж обіцяють виплатити замість нього грошову компенсацію.

Водночас сум або формул, за якими розраховуватимуть розмір компенсації, у так званому “законі” не прописали. Лише уточнили, що сума залежатиме від площі нерухомості, яку визнали “безгосподарською”, та ціни за квадратний метр у населеному пункті.

У яких випадках окупанти можуть відмовити в компенсації за “безгосподарське” житло

Окупанти передбачили, що заявник може відмовитися від запропонованого житла лише один раз. Якщо людина відмовиться вдруге, загарбники більше не пропонуватимуть їй варіанти житла.

У випадку, якщо охочих отримати компенсаційне житло буде більше, ніж наявних помешкань, окупанти формуватимуть чергу.

Відмовити у компенсації за “безгосподарське” житло можуть у тому разі, якщо людина вже отримувала від росіян компенсацію за зруйноване житло або не має документів, які підтверджують право власності на втрачене житло.

Раніше ми розповідали, як у Маріуполі окупанти нехтують правом місцевих на безпечне і гідне житло. Востаннє загарбники публікували перелік житла, яке вони визнали “безгосподарським”, 3 квітня 2026 року.