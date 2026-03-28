Окупаційні війська продовжують намагатися захопити Гришине, що на захід від Покровська, але бійці ЗСУ відбивають атаки. Скриншот відео: 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ

Станом на 28 березня 2026 року окупанти активно наступають на Покровському напрямку, застосовуючи легку техніку, квадроцикли та групи піхоти. Головна мета росіян — захопити село Гришине, розташоване на захід від Покровська. Бої тут тривають щонайменше з початку 2026 року, однак бійці ЗСУ продовжують боротьбу за населений пункт.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

“Основні зусилля ворог (російська армія, — ред.) спрямовує на просування в районах Гришиного та в напрямку Родинського. Він намагається діяти так званими “малими кліщами” і просуватися флангами”, — пишуть військові.

Українські захисники запевняють, що щодня відбивають атаки загарбників на Гришине.

“У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу села”, — додають у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Тому не маючи успіхів у селі, росіяни намагаються обходити Гришине з заходу.

Зазначимо, бої за Гришине тривають щонайменше впродовж трьох місяців.

Нагадаємо, в середині березня 2026 року бійці ЗСУ розповідали, що проводять зачистку від російських військових у центральній частині села Гришине, яке розташоване на північному заході від Покровська.