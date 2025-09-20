Окупованою Донеччиною нібито почали курсувати перші пробні потяги до Криму

Залізничний вокзал у Донецьку. Фото з окупаційних джерел

Через тимчасово окуповану частину Донецької області запустили пробні потяги з Москви та Санкт-Петербурга до Криму й інших захоплених територій України. Про це стало відомо у вересні 2025 року. Водночас пасажирські потяги окупанти запускати поки що не наважуються.

Про потяги заявив заступник голови Уряду Росії Марат Хуснуллін.

“Поки що з точки зору безпеки [пасажирське залізничне сполучення] ми не запускаємо. Хоча пробні рейси вже ходять. І, до речі, затребуваність дуже велика”, — говорить Марат Хуснуллін.

За його словами, це стало можливим завдяки підготовці частини залізничної інфраструктури для сполучення з Росією — Москвою, Санкт-Петербургом, Кримом та іншими окупованими територіями.

Раніше, за версією окупантів, реалізувати ці плани нібито заважали “провокації з боку України”.

Тим часом на окупованій частині Донеччини продовжується водна криза. Під час опалювального сезону 2025-2026 окупанти планують подавати воду із барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеве населення на тлі кризи водопостачання не зливало воду з батарей.