Олександрівська лікарня планового лікування. Фото: сайт медзакладу

Олександрівська лікарня планового лікування вже готується до релокації в Кіровоградську область. У жовтні медзаклад планує почати евакуацію обладнання, але поки продовжуватиме приймати пацієнтів на Донеччині.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив керівник лікарні Олександр Кайдаш.

Наразі Олександрівська громада веде перемовини про релокацію лікарні до однієї з громад Олександрійського району Кіровоградської області. Там уже є приміщення для медзакладу, тож він готується вивозити обладнання.

“Зараз ми перебуваємо на стадії підготовки майна й обладнання. Пакуємо те, що не використовується на цей момент, щоб його можна було вивезти”, — розповів Олександр Кайдаш.

Він зазначив, що, попри зменшення своєї потужності, Олександрівська лікарня планового лікування ще кілька місяців буде продовжувати приймати пацієнтів на Донеччині.

“Я думаю, до нового року ми будемо приймати [людей у звичному режимі]. Припустімо, якщо в нас є п’ять кардіографів або три апарати УЗД, ми по одному залишимо й будемо використовувати. У нас зараз дуже багато людей виїхали, й потік на прийом, госпіталізацію й хірургію зменшився”, — додав керівник медзакладу.

