Позаштатний кореспондент російського агентства “Росія сьогодні” Олександр Гаюк, який став фігурантом кримінальної справи. Фото з окупаційних джерел

Олександр Гаюк — фотокореспондент із Мирнограда, який потрапляв у російські сюжети ще у 2015 і 2022 роках, коли висвітлював обстріли на Донеччині на непідконтрольній території. Після початку війни він залишився в окупованому Донецьку і працював із проросійськими медіа. Тепер він є фігурантом справи про співпрацю з державою-агресором.

Повідомлення про підозру та повістку про виклик чоловіка журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Офісу Генерального прокурора.

Уродженець Мирнограда Олександр Гаюк після початку війни на Сході залишився в тимчасово окупованому Донецьку та налагодив співпрацю з проросійськими медіа. У низці матеріалів російських інформаційних ресурсів його називають позаштатним фотокореспондентом агентства МІА “Россия сегодня”.

У сюжеті 2022 року йдеться, що Гаюк разом з місією Організації з безпеки та співробітництва в Європі потрапив під обстріл у селі Комінтерново. Раніше, у 2015 році, в матеріалах російських медіа повідомлялося, що він отримав поранення під час обстрілу Донецька, а також давав коментарі, у яких виправдовував дії бойовиків і звинувачував Україну у війні.

“Спочатку, коли тільки почалася війна ще в 2014 році, на початку був якийсь, ну, як би сказати, юнацький максималізм. Було страшно і цікаво. Захоплював адреналін. Але в першу чергу хотілося показати правду. Що укронацисти просто тупо почали вбивати людей. Потім, коли я довго бачив обстріли і загиблих людей, почалося вигорання… В кінці 2015 року з’явилося перше відчуття вигорання”, — розповідав Гаюк окупаційним журналістам.

Поранений уродженець Мирнограда Олександр Гаюк. Скриншот з відео окупаційних джерел

За даними російських джерел, у 2022 році житель Донецька отримав Подяку “уряду” так званої “Донецької Народної Республіки” за “високі досягнення у професійній діяльності та активне й об’єктивне висвітлення подій у “ДНР”.

У 2025 році він фігурував в ефірах російських прокремлівських платформ як “донецький репортер, відеооператор Першого каналу та фотограф “РИА Новости”.

Окрім роботи в медіа чоловік брав участь у публічних заходах. Зокрема, у листопаді 2024 року Гаюк долучився до всеросійської фотовиставки, де говорили про бойові дії з позиції “законності” окупації Донецької області.

Олександр Гаюк на форумі “Меркурій-2024”. Фото з окупаційних джерел

У березні 2025 року він організував виставку у Донецьку, присвячену, як він сам зазначав, обстрілам міста 2022 року. Про захід чоловік писав у забороненій соцмережі “ВКонтакте” у спільноті “Между Миром и Войной”, де був адміністратором.

Українські правоохоронці діяльність Гаюка наразі кваліфікують за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України “Здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією без ознак державної зради”. Тож саме за цією статтею оголосили йому про підозру. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Водночас відбувати покарання в цьому випадку він буде лише після затримання.

Слідчі викликають чоловіка на допит до Дніпра. Якщо до 4 лютого він не з’явиться без поважних причин, можливі штраф або примусовий привід. Пізніше ж справу можуть розглянути заочно.

