Росія вербує українських дітей через соцмережі та онлайн-ігри: що відомо

Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Росія намагається вербувати українських дітей через соцмережі, месенджери, онлайн-ігри та розважальні платформи. Дітям можуть пропонувати гроші, подарунки або прості завдання, після чого поступово підштовхувати їх до небезпечних чи протиправних дій.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, спочатку вербувальники намагаються зацікавити дитину, пропонуючи їй швидко заробити гроші, отримати подарунок або виконати “просте завдання”. Спілкування часто починається зі звичних тем: ігор, музики або мемів.

“Соцмережі, месенджери, онлайн-ігри та розважальні платформи можуть використовуватися для того, щоб увійти в довіру до дитини, дізнатися про її вразливості та поступово підштовхнути до виконання небезпечних завдань”, — зазначив омбудсман.

Після встановлення контакту вербувальник збирає особисту інформацію про дитину, дізнається про її проблеми та потреби. Якщо гроші не стають достатньою мотивацією, в хід можуть піти маніпуляції, погрози, шантаж або залякування.

Надалі дитину можуть підштовхувати до виконання конкретних завдань, які мають протиправний характер і можуть становити небезпеку для неї або інших людей. Одним із майданчиків, де відбувається таке вербування, є телеграм.

За даними дослідження “Ситуаційний аналіз щодо використання країною-агресором українських дітей під час війни в Україні”, 80% неповнолітніх виконували завдання вербувальників через фінансову мотивацію. Лубінець також зазначив, що вже відомі випадки, коли підлітків засуджували за співпрацю з Росією.

Як батькам помітити можливе вербування

Омбудсман радить дорослим говорити з дітьми про ризики спілкування з незнайомцями в соцмережах, месенджерах та онлайн-іграх. Дітям варто пояснювати, чому не можна передавати стороннім особисті дані, фотографії чи інформацію про родину.

Батькам також радять звертати увагу на раптову появу у дитини нових знайомих в інтернеті, незрозумілі завдання, гроші чи подарунки, а також різкі зміни у поведінці. Усе це може бути наслідком тиску або шантажу.

Тим, хто помітив подібну поведінку у своєї дитини, Дмитро Лубінець радить не намагатися розвʼязати ситуацію самостійно, а звертатися до правоохоронців за номером 102.

“Росія намагається використати дитячу довіру, цікавість і вразливість як зброю. Наше завдання — не дозволити їй перетворити українських дітей на інструмент війни”, — зазначив омбудсман.

Він підкреслив, що вербування дітей для участі у збройному конфлікті заборонене міжнародним гуманітарним правом. Дитина, яку використовує агресор, є жертвою його злочинних дій.

Раніше ми розповідали, як Україна притягує Росію до відповідальності за злочин агресії, чому Верховний Суд не визнав виконавців злочинцями агресії та яку роль у формуванні судової практики відіграли суди Донеччини.