Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Офіс омбудсмана з прав людини закликає Мінсоцполітики публічно відповісти, чи пропонуватимуть вони урядовцям підвищити виплати для ВПО у 2027 році. Нині така допомога для переселенців становить від 2 до 3 тисяч гривень на місяць — суми не підіймали з 2022-го.

Про це йдеться у зверненні уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, допомога на проживання для переселенців залишається незмінною з 2022 року — 2 000 гривень на місяць для дорослих або ж 3 000 гривень для дитини чи людини з інвалідністю. Однак через інфляцію купівельна спроможність падає: як йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції за липень цьогоріч, 13% опитаних купували продукти в борг або позичали їжу. Ще 17% домогосподарств ВПО пропускали платежі за оренду або вже вичерпали можливість їх відкладати.

“Згадайте, скільки продуктів ви могли купити на 2 000 гривень у 2022 році й скільки можете купити сьогодні. А тепер уявіть, що через обстріли вам довелося залишити власний дім. До витрат на їжу, ліки, проїзд і комунальні послуги додалася оренда. Платити за житло треба вже цього місяця, навіть якщо ви ще шукаєте роботу, живете на одну пенсію або самі виховуєте дітей.

Хоча зміни до постанов і законів вносили — але реальних змін не було. Наприклад, профільну постанову №332 за цей час змінювали не раз. І суми виплат жодного разу не підвищили”, — наголошує посадовець.

Лубінець закликає Мінсоцполітики публічно пояснити, чи планують там запропонувати урядовцям підвищити нинішні виплати для ВПО, зокрема до яких сум та з якого місяця. У відомстві наразі не відповіли.

Нагадаємо, раніше парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда.