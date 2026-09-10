 Щонайменше 10 енергообʼєктів уразили Сили безпілотних систем на ТОТ Донеччини від початку вересня
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Щонайменше 10 енергообʼєктів уразили Сили безпілотних систем на ТОТ Донеччини від початку вересня

Богдан Комаровський
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Від початку вересня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по не менш як 10 енергообʼєктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед уражених — вузли у Волновасі, Оленівці, Андріївці, Кальчику, а також поблизу Донського та Орловського. Детальніше розповідаємо далі.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За його даними, в межах операції “Кримський рубильник off” Сили безпілотних систем завдали уражень ще по 34 енерговузлах як у Криму, так і на Півдні та Сході тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у Донецькій області фіксували удари по:

  • підстанція “ДХМЗ-2” поблизу Донського;
  • підстанція “Павлопільська” біля Орловського;
  • підстанція “Новотроїцька”;
  • підстанція “Новоазовська”.

Окрім цього, українські військові били по тягових підстанціях “Волноваха-Тягова”, “Карань” в Андріївці, “Оленівка тягова” та “Кальчик-Тягова”. Ще два уражених обʼєкти — електропідстанції в Рибинському та Кутейниковому (Попова Балка).

Як уточнив “Мадяр”, усього протягом двох місяців у дії операції Сили безпілотних систем атакували 374 енерговузли у Криму та інших частинах ТОТ країни.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували низку російських військових обʼєктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склади БпЛА та боєприпасів, а ще місце пуску ударних безпілотників.

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