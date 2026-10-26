Обстріл Ясногірки Краматорської громади 26 жовтня: загинула людина, є поранені

Наслідки атаки по Ясногірці, 26 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Зранку 26 жовтня російські військові завдали серії ударів по Ясногірці Краматорської громади: на території селища загинула щонайменше одна людина, поранені ще 10, зокрема дівчина 13 років.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Остаточну кількість жертв ще встановлюють, на місці працюють всі відповідні служби, а пораненим вже надають допомогу, заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Росіяни знову б’ють по цивільних — і знову страждають діти. Діти, які не повинні бути так близько до лінії фронту. Діти, батьки яких відповідають за їхню безпеку. Нагадую, що на всій території Краматорської громади триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. Це не забаганка — це єдина можливість вберегти дітей”, — закликав посадовець.

За евакуацією можна звернутися за номерами:

0-800-500-121

+380730500121

0800332614 (конкретно для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю)

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 907 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Краматорську загинула одна людина, а загалом у регіоні — поранені щонайменше 10 цивільних. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.