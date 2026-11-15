Затримки бюджетних платежів на Донеччині у 2026: скільки грошей не можуть отримати громади

Затримки бюджетних платежів на Донеччині. Колаж: Вільне Радіо (частково створений за допомогою ШІ)

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У восьми громадах Краматорського та Покровського районів Донеччини не можуть провести частину бюджетних платежів. Через це громади чекають на оплату ремонтів пошкодженого житла, закупівлі пального, матеріалів та інших робіт і послуг. Загалом ідеться майже про 200 платежів на суму близько 19,5 мільйона гривень.

Журналісти Вільного Радіо надіслали запити до 16 громад двох районів, щоб зʼясувати, які суми платежів не вдалося провести, на що громади планували витратити ці кошти та чи змогли розрахуватися за ними протягом жовтня.

Наприкінці 2026 року в Україні виникли проблеми з проведенням бюджетних платежів через нестачу коштів у державному бюджеті.

За січень-вересень 2026 року загальний фонд держбюджету недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів. Із них 32 мільярди гривень припали лише на серпень і вересень.

Податкові та митні надходження держава насамперед спрямовує на потреби армії. Цивільні видатки, зокрема на відновлення інфраструктури, переважно фінансують коштом міжнародної допомоги. Однак і ці кошти надходять із затримками.

Черговість проведення бюджетних платежів визначає постанова Кабінету Міністрів №590. За нею Казначейство спочатку оплачує потреби оборони, зарплати та соціальні виплати. Капітальні ремонти й будівництво фінансують після цих першочергових видатків.

На початку жовтня платежі почали проводити вручну. Через це очікування на оплату могло тривати близько місяця для окремих громад країни.

Через нестачу фінансування із середини вересня в багатьох громадах призупинили частину робіт із підготовки до опалювального сезону. 16 жовтня прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про часткове відновлення видатків.

Найбільше коштів чекали на ремонти пошкодженого житла та оплату послуг

Про найбільше непроведених платежів на Донеччині Вільному Радіо повідомили у Краматорській громаді. Станом на 30 жовтня там чекали на проведення 108 платежів загальною сумою 17,2 мільйона гривень.

Половину цих коштів — 8,6 мільйона гривень — планували спрямувати на ремонт будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Через затримки громада призупинила частину робіт із відновлення житла.

У Краматорській міській військовій адміністрації попередили, що подальше зволікання з ремонтами, особливо напередодні опалювального сезону, може призвести до руйнування конструктивних елементів будинків, потрапляння всередину опадів і промерзання приміщень. Це, своєю чергою, погіршить умови проживання людей.

За сумою непроведених платежів на другому місці — Олександрівська селищна громада. Станом на 3 листопада там чекали на проведення трьох платежів загальною сумою 977,7 тисячі гривень.

Основну частину цих коштів — 942,8 тисячі гривень — мали витратити на розробку проєктно-кошторисної документації. Ще 22,2 тисячі гривень передбачили на матеріали для пунктів незламності, а 12,7 тисячі — на поховання померлих.

У Дружківській громаді станом на 28 жовтня не провели 46 платежів на 680 тисяч гривень. Найдавніше платіжне датується 15 вересня.

Найбільше коштів — 324,3 тисячі гривень — призначили на оплату послуг, крім комунальних. Ще 236,5 тисячі гривень мали перерахувати підприємствам. Із цієї суми 234 тисячі гривень призначили на оплату послуг із приймання та захоронення відходів. На пальне й мастильні матеріали чекали 70,9 тисячі гривень.

У Святогірській громаді станом на 27 жовтня не провели 17 платежів на загальну суму 323,9 тисячі гривень. Найдавніше платіжне доручення подали ще 21 вересня. Найбільшу частину коштів — 174,2 тисячі гривень — планували витратити на дизельне пальне.

У Костянтинівській громаді станом на 30 жовтня чекали на проведення 19 платежів на 205,4 тисячі гривень. 17 із них перебували в Казначействі понад десять днів. Переважно це були кошти на придбання обладнання, зокрема ноутбуків.

В Іллінівській громаді не провели два платежі на загальну суму 57,4 тисячі гривень. У Миколаївській громаді чекав на проведення один платіж — 17 294 гривні на сплату членського внеску до асоціації органів місцевого самоврядування.

У Білозерській громаді станом на 30 жовтня на проведення чекав тільки один платіж на 326 гривень за оренду приміщення, його подали 29 жовтня.

У жовтні громади змогли розрахуватися за частиною платежів

Попри затримки, протягом жовтня Казначейство провело частину платежів, за якими громади раніше не могли розрахуватися.

Зокрема, у Білозерській громаді за цей місяць оплатили платежі на загальну суму 624,6 тисячі гривень. Із них 277,1 тисячі гривень спрямували на дизельне пальне, ще 212,7 тисячі — на бронекомплекти.

В Олександрівській громаді протягом жовтня Казначейство опрацювало платежі на 12,7 мільйона гривень. Зокрема, 3,8 мільйона гривень становив аванс за модульні котельні, а ще 1,4 мільйона гривень призначили на придбання матеріалів для підготовки до опалювального сезону. Чи всі ці платежі раніше затримувалися, у відповіді громади не уточнили.

У Краматорській міській військовій адміністрації повідомили, що протягом жовтня оплатили затримані платежі на 28,8 мільйона гривень. Водночас ці кошти не стосуються 17,2 мільйона гривень, які залишалися непроведеними станом на 30 жовтня.

Чотири громади повідомили, що проблем із платежами не мають

Не всі громади, які відповіли на запити Вільного Радіо, повідомили про затримки. Слов’янська, Андріївська, Криворізька та Черкаська громади заявили, що проблем із проведенням платежів у них немає.

У Слов’янській міській військовій адміністрації зазначили, що станом на 2 листопада Казначейство провело всі платіжні доручення.

Андріївська сільська громада також повідомила, що затримок немає. У Криворізькій сільській громаді відповіли, що не мають кредиторської заборгованості, а платежі, які затримувалися раніше, провели протягом жовтня.

Черкаська селищна військова адміністрація окремо уточнила, що затримок немає за платежами на комунальні послуги, підготовку до опалювального сезону, придбання пального та виплату зарплат працівникам комунального підприємства.

Громади не отримували офіційних пояснень про причини затримок

Дев’ять громад повідомили, що не отримували від Казначейства та Міністерства фінансів офіційних пояснень щодо причин затримок. Водночас вісім громад, у яких залишалися непроведені платежі, не зверталися до цих установ по допомогу.

В Іллінівській громаді розповіли, що фінансовий відділ щотижня збирає від розпорядників бюджетних коштів інформацію про платежі, які не вдалося провести. Щоп’ятниці ці дані передають до Департаменту фінансів Донецької області.

У Святогірській міській військовій адміністрації зазначили, що першочергові видатки проходять без затримок. Це, зокрема, виплата зарплат і нарахувань на них, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а також витрати на соціальне забезпечення.

Три громади не відповіли на запити, ще одна продовжила строк розгляду

Відповіді на запити Вільного Радіо надіслали 12 із 16 громад Краматорського та Покровського районів.

Станом на 13 листопада Лиманська, Новодонецька та Добропільська громади не відповіли на запити.

Новогродівська міська військова адміністрація повідомила, що продовжує строк розгляду запиту до 20 робочих днів із дня його отримання. Причиною назвали періодичні відключення електроенергії та великий обсяг запитаної інформації. Ми оновимо матеріал, коли отримаємо відповіді від цих громад.

Нагадаємо, на листопад 2026-го в зоні примусової евакуації на Донеччині досі перебувають більш як 1,2 тисячі дітей. Найбільше їх залишається у Словʼянськ громаді.