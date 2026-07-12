Бійці “Азову” завдали удару по логістичному хабу російської армії на території частини окупованої Донеччини, липень 2026 року. Скриншот відео “Азов” / YouTube

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Бійці 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” оприлюднили подробиці операції “Пекло”, під час якої завдали удару по великій паливній базі російських військ у тимчасово окупованій Новоамвросіївці. За словами військових, після атаки окупанти згорнули роботу логістичного вузла та перенесли частину маршрутів до Росії.

Про результати операції повідомили у 1-му корпусі НГУ “Азов”, оприлюднивши відео ударів.

За даними військових, російська армія протягом тривалого часу створювала на окупованій частині Донеччини мережу паливних баз, які забезпечували пальним підрозділи на фронті. Одним із ключових таких обʼєктів стало сховище у Новоамвросіївці. Його облаштовали на території місцевого цементного заводу.

Туди залізницею доставляли паливо, зберігали його у наземних цистернах та підземних резервуарах, а потім перевозили бензовозами до складів російських підрозділів. За твердженням “Азову”, частину цих автомобілів маскували під цивільний транспорт.

Після тривалої розвідки оператори безпілотників завдали по базі серії ударів дронами Hornet.

Спочатку вони знищили залізничний кран, який міг використовуватися для відновлення колії після атак. Потім уразили тепловоз, заблокувавши залізничне сполучення з логістичним вузлом. Наступною ціллю стала електропідстанція, яка забезпечувала живлення обʼєкта. Завершальними ударами українські військові знищили цистерни з пальним та інші елементи інфраструктури паливної бази.

Бійці “Азову” завдали удару по логістичному хабу російської армії на території частини окупованої Донеччини, липень 2026 року. Скриншот відео “Азов” / YouTube

У 1-му корпусі НГУ “Азов” стверджують, що після операції російським військам довелося змінювати логістику. Окупанти змушені покинути базу, виводити логістику з окупованих територій до РФ.

За словами бійців, операція отримала назву “Пекло”. Її метою було порушити систему постачання російського угруповання на тимчасово окупованій території Донеччини.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 липня, на Донеччині загинула одна цивільна людина, поранень зазнали шестеро. У регіоні також є нові руйнування.