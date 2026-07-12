Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Ще 1 234 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області завдали російські загарбники протягом доби 11 липня. Таку кількість влучань зафіксували у поліції. За добу загинув мешканець Словʼянська, у регіоні також є поранені та нові руйнування.

Під вогнем було щонайменше 10 населених пунктів, найбільше постраждалих за минулу добу — у Словʼянську

За даними поліції, протягом 11 липня російські війська 1 234 рази били по лінії фронту та цивільній інфраструктурі Донеччини.

Під російськими ударами опинилися Добропілля, Краматорськ, Словʼянськ, Билбасівка, Шабельківка, Іверське, Знаменівка, Маяки, Михайлівка та Новополтавка. Загалом пошкоджені 40 цивільних об’єктів, серед яких 27 житлових будинків.

Найбільше постраждав Словʼянськ. Російські війська скинули на місто три авіабомби КАБ-250 та атакували його безпілотником. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. У місті пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля і пʼять автомобілів.

Ще одна людина зазнала поранень у Знаменівці, де російський безпілотник “Ланцет” влучив у цивільний автомобіль. У Добропіллі через атаку дрона також є постраждалий.

У Билбасівці російські війська обстріляли заклад освіти з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 11 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Крім того, як повідомили в ДСНС, через атаки безпілотників пошкоджень зазнали два приватні будинки та автомобіль у Краматорську.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Начальник Донецької ОВА також повідомив про атаку на приватний будинок в Іверському, обєєкт інфраструктури в Маяках, приватний будинок і автомобіль у Шабельківці, а також три приватні оселі в Новополтавці.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Десятки штурмів російських окупантів на усіх напрямках фронту Донецької області, найбільше — на Покровському

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої на Покровському напрямку українські військові відбили 44 російські штурми . Бої точилися поблизу Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам’янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного;

на Словʼянському напрямку окупанти 23 рази намагалися прорвати українську оборону. Штурми фіксувалися у бік Пискунівки, Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку російська армія здійснила 19 атак поблизу Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля й Русиного Яру;

ще 11 спроб наступу Сили оборони зупинили на Лиманському напрямку — у районах Лимана, Ставків, Діброви та у напрямках Новоселівки й Дружелюбівки;

на Краматорському напрямку українські військові відбили 10 атак російських військ поблизу Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку через проблеми із забезпеченням російські військові почали частіше здаватися в полон. За словами українських оборонців, окупанти залишаються без води, їжі та іншого постачання. Водночас російська армія продовжує намагатися накопичувати сили для нових штурмів.