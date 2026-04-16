Оперативне командування “Схід” очолив генерал-майор Віктор Ніколюк: що про нього відомо

Новий командувач ОК "Схід" Віктор Ніколюк. Фото: Укрінформ

16 квітня 2026-го Оперативне командування “Схід” очолив генерал-майор та Герой України Віктор Ніколюк. Підпорядковане йому відомство відповідає, зокрема за захист Донецької області

Про це повідомили на сторінці ОК “Схід”.

Там розповіли, що Ніколюк замінить бригадного генерала Дмитра Братішка. Особовому складу його представив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов. Військовий визначив основні завдання та пріоритети для нового очільника ОК “Схід”

“Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність, контролювати та постійно підвищувати рівень підготовки”, — йдеться у повідомлені.

Відомо, що Віктору Ніколюку 50 років. Під час служби в ЗСУ командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном, навчальним механізованим полком. Був начальником штабу 92-ї окремої механізованої бригади, а згодом — її командиром.

На початку вересня 2014 року 92-га бригада вийшла в район Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації — тримала оборону на Донецькому напрямку.

16 травня 2015 року поблизу міста Щастя на Луганщині Ніколюк особисто брав участь у захопленні в полон воїнами своєї бригади двох громадян Росії — військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

Ніколюка відзначили багатьма державними та відомчими нагородами, серед яких — ордени Богдана Хмельницького III ступеня та Данила Галицького. 10 березня 2022 року йому надали звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка”.

У червні 2025 року Віктор Ніколюк очолив ОТУ “Донецьк”.

