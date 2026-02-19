Прихисток для переселенців на Донеччині. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Український уряд дозволив організаціям, які надають прихисток переселенцям, орендувати комунальне та державне майно на пільгових умовах. Рішення ухвалили, аби спростити ВПО доступ до житла. Розповідаємо, які зміни анонсували у Кабміні.

Про затвердження ініціативи повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Так, згідно з оновленими правилами:

громадські об’єднання та благодійні організації платитимуть 0,01 від розрахункової орендної плати за оренду приміщень для ВПО;

державні й комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту та соціального захисту отримають майно без аукціону — за 1 гривню на рік за об’єкт;

господарські товариства з державною часткою понад 50% передаватимуть нерухомість також за 1 гривню на рік — на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ці умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень. Вони дозволять приймаючим громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.

