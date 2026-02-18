Усі ветерани зможуть отримати компенсацію за оренду житла: в уряді змінили умови програми

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Усі ветерани, які втратили житло внаслідок війни, матимуть можливість отримати кошти від держави на покриття оренди житла. Уряд розширив можливості програми. Більше про це — читайте далі.

Про нововведення повідомили у Мінветеранів.

Там розповіли, що відтепер отримати гроші на покриття оренди житла можуть не лише захисники, які втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій чи на ТОТ, а й ветерани війни з-поміж ВПО. Йдеться про тих, хто взагалі не має власної оселі або мешкали у домівках, які не були їхньою власністю.

Крім того, ветерани, які побували в полоні та чиє житло залишилось на окупованій території, також матимуть право на компенсацію оренди. Кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи: до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня — щоб виплати надходили вчасно, уточнили у міністерстві.

Водночас відшкодування за оренду можуть продовжити ще на одні 6 місяців, якщо захисники не мають іншої оселі. Подати заявку можна як особисто, так і відправити документи поштою:

через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, за місцем орендованого житла;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем орендованого житла (послуга 2 606).

Нагадаємо, на Донеччині ситуація з виплатою компенсації за пошкоджене майно різниться від громади до громади. Одні комісії заблоковані, а інші змогли вже погодити сотні тисяч виплат.