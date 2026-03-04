Візуалізація експонування скульптури "Оригамі Олень" у публічному просторі Венеції. Фото: команда Українського павільйону

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У шести країнах Європи протягом березня можна буде побачити скульптуру Жанни Кадирової “Оригамі Олень”. Її у вересні 2024 року евакуювали з Покровська. Нині витвір стане центральним об’єктом Українського павільйону на 61-й Венеційській бієнале.

Про це пише “Суспільне. Культура”.

У межах публічної програми Українського павільйону на 61-й Венеційській бієнале можна буде побачити скульптуру Жанни Кадирової “Оригамі Олень”. Її у вересні 2024 року евакуювали з Покровська до Вінниці через загострення безпекової ситуації. Відвідувачів також долучать до перегляду й обговорення фільму “ВПО”, у якому зафіксували евакуацію цього артобʼєкту з міста.

Перша зупинка відбудеться 8 березня в Уяздовському замку у Варшаві. Скульптуру показуватимуть з 10:00 до 22:00. Наступні заходи пройдуть у таких містах:

Відень — 10 березня;

Прага — 12 березня;

Берлін — 14 березня;

Брюссель — 17–20 березня;

Париж — 23 березня.

Для довідки: Венеційська бієнале — це один із найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції, Італія. Він охоплює тематичні виставки сучасного мистецтва та національні павільйони. Ця подія відома своїми “інноваційними підходами та експериментальним характером” для міжнародного мистецького діалогу.

Більше про проєкт України на Венеційському бієнале

На цьогорічній Венеційській бієнале Україна представить проєкт “Гарантії безпеки”. Кураторами павільйону є мистецтвознавиця, кураторка і програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих та історик, дослідник української культурної спадщини, голова громадської організації “Музей відкрито на ремонт” Леонід Марущак.

Центральним об’єктом проєкту є скульптура Жанни Кадирової — “Оригамі Олень”, що експонуватиметься у публічному просторі — на крані вантажівки на набережній лагуни.

У 2019 році, за допомоги Дениса Рубана, “Оригамі Оленя” встановили в парку в Покровську на місці демонтованого радянського реактивного літака, що був носієм ядерної зброї. А у 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, скульптуру евакуювали.

Окрім скульптури представлять архівні матеріали, пов’язані з Будапештським меморандумом, а також відеодокументацію вивезення скульптури та її шляху до Венеції, створені за участі Наталки Дяченко, Павела Стереца та Макса Масла.

Нагадаємо, в Українському Інституті Америки у Нью-Йорку пройшла виставка до четвертих роковин відкритого вторгнення. Серед експонатів, які представили на події, були традиційні ляльки-мотанки — їх створили бахмутські майстрині.