У Нью-Йорку показували ляльки-мотанки бахмутських майстринь

Ляльки бахмутських майстринь на виставці у Нью-Йорку. Фото: надане Вільному Радіо

Цими вихідними в Українському Інституті Америки у Нью-Йорку пройшла виставка до четвертих роковин відкритого вторгнення. Серед експонатів, які представили на події, були традиційні ляльки-мотанки — їх створили бахмутські майстрині.

Про це розповіла майстриня “Оберігу” Світлана Кравченко.

21-22 лютого у Нью-Йорку пройшла виставка “Досвід України”, присвячена четвертим роковинам відкритого вторннення Росії. Її організували в будинку Українського Інституту Америки, аби “підкреслити, чому українці продовжують захищати свою спадщину та Батьківщину”, розповіли в установі.

Серед представлених експонатів були, зокрема ляльки-мотанки від чотирьох майстринь з Бахмута — Світлани Кравченко, Тетяни Гольц, Наталі Роменської та Лариси Азімової. За словами жінок, вироби втілюють різноманіття української культурної традиції вишивки та технік рукоділля.

До прикладу, кажуть майстрині, лялька “Матуся” уособлює “охоронницю родини ” і вважається “символом материнської любові, сімейного тепла та мудрості”. Її виготовили з натуральних матеріалів — джуту, льону та бавовни — і прикрасили дерев’яними намистинами навколо шиї.

“У часи козацтва (XV–XVI століття) чоловіки і жінки в Україні мали рівні права, а жінки користувалися значними свободами. Коли чоловіки вирушали на військові походи, жінки не тільки виховували дітей, а й виконували обов’язки чоловіків, щоб утримувати господарство. Вони завжди були готові взяти до рук зброю, щоб захистити свою родину”, — йдеться в описі до експонату.

Інша — “Господиня дому” — зображує заміжню жінку, одягнену для святкової нагоди, а лялька “Полуниця” вшановує давній український звичай прикрашати волосся квітами навесні та влітку, зазначають майстрині. Загалом створення усіх доробків зайняло більше двох місяців.

“Ми прагнемо привертати увагу до Бахмута — старовинного неформального культурно-історичного центру сходу України, який зараз, на жаль, припорошений попілом руйнування і згарищ. Попри це, він залишається живим українським містом, яке чекає сходу сонця під українським прапором.

Сподіваємося, що наш внесок в майбутню перемогу знайде відгук в серцях наших друзів в США”, — написала Світлана Кравченко.

