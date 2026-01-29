Особисті прийоми для жителів Світлодарської громади: коли їх проводять та яку допомогу можна отримати (ГРАФІК)

Онлайн-прийоми та консультації для жителів Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

У першому кварталі 2026 року (від січня по березень) для переселенців зі Світлодарської громади регулярні прийоми проводить начальник міської ВА, а також в.о. начальниці юрвідділу військової адміністрації. Розповідаємо, яку допомогу можна отримати, за яким графіком проводять зустрічі та як до них доєднатися.

Графіки особистих прийомів начальника ВА та в.о. начальниці юридичного відділу опубліковані у відповідних розпорядженнях на сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Так, начальник Світлодарської міської військової адміністрації Олександр Гордієнко проводитиме прийоми тільки в офлайн-форматі у Полтаві. Для зустрічі можна прийти до офісу №105 на вулиці Гоголя, 7:

6 лютого з 10:00 по 12:00;

20 лютого з 14:00 по 16:00;

6 березня з 10:00 по 12:00;

20 березня з 14:00 по 16:00.

Для участі у зустрічі потрібно завчасно зареєструватися. Посилання на гугл-форми, де це можна зробити, публікують на сайті Світлодарської міської ВА у розділі “Оголошення”.

Також прийоми проводить в.о. начальниці юридичного відділу адміністрації Вікторія Бичковська. На зустрічах дають безкоштовні юридичні консультації з питань, які належать до компетенції військової адміністрації, доєднатися можна у форматі відеоконференції. На початок 2026 року графік такий:

29 січня 2026 з 14:00 по 16:00;

12 лютого 2026 з 10:00 по 12:00;

26 лютого 2026 з 14:00 по 16:00;

12 квітня 2026 з 10:00 по 12:00;

26 квітня 2026 з 14:00 по 16:00.

На ці зустрічі також треба реєструватися, посилання на форми реєстрації розміщують, як і в попередньому випадку, в розділі “Оголошення”.

На додаткові запитання від громадян влада Світлодарської громади відповідає за такими контактами:

Нагадаємо, станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про які суми йдеться.