Особистий прийом ВПО з Мирнограда. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

У найближчу середу, 18 березня, влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 18 березня 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, цьогоріч Мирноградська громада отримала у своє розпорядження понад 246 мільйонів гривень до бюджету. Більше заклали на соцзахист, зокрема нові види соціальної допомоги військовим і членам їхніх родин. Решту ж передбачили на інші галузі, але не оборону.