“Останній Прометей Донбасу” не представлятиме Україну на премії “Оскар”: що відомо

Кадр з фільму “Останній Прометей Донбасу”. Скриншот: Kinomania Film Distribution/YouTube

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Український Оскарівський комітет обрав документальний фільм “Сліди” режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк претендентом від України на 99-ту премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Про це повідомили у пресслужбі Українського Оскарівського комітету.

У національному відборі загалом взяли участь вісім претендентів, серед яких був “Останній Прометей Донбасу” — фільм, який розповідав про останні місяці роботи Курахівської ТЕС та долю її працівників після окупації рідного міста.

Обраний документальний фільм “Сліди” також розповідає про події російсько-української війни, однак торкається теми сексуального насильства та тортур.

“Документальний фільм “Сліди” розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Виходячи далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів, фільм зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите”, — повідомили у комітеті.

Наступні новини стосовно можливого надання премії “Оскар” українській стрічці з’являться 15 грудня, коли члени Американської академії кінематографічних мистецтв і наук проголосують за “шортлист” — скоротять кількість претендентів на премію у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” до 15 учасників. Далі список скоротять ще раз — тепер до п’яти номінантів, яких оголосять 21 січня 2027 року.

Якщо “Сліди” пройдуть ці два етапи відбору, дізнатися, чи фільм отримає статуетку, можна буде вже під час церемонії вручення 99-ї премії “Оскар” 14 березня 2027 року.

Зазначимо, що світова прем’єра “Останнього Прометея Донбасу” відбулася на міжнародному кінофестивалі в Котбусі. Це один із ключових майданчиків для кіно з Центральної та Східної Європи. Показ документальної стрічки в кінотеатрах України стартував 26 лютого.

Більше про те, яким вийшов фільм про роботу енергетиків Курахівської ТЕС за кілька кілометрів до фронту ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, документальна стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова цьогоріч не перемогла у своїй номінації на премії BAFTA. Фільм розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року.