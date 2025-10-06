У Генштабі пояснили, чому Сирський ліквідував ОСУВ "Дніпро"

ОСУВ «Дніпро», яке очолював генерал-майор Михайло Драпатий. Ілюстративне фото: Getty Images

Головнокомандувач Олександр Сирський ліквідував оперативно-стратегічне угруповання “Дніпро”. Ним понад вісім місяців командував генерал-майор, командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Чому так сталося — розповідаємо далі.

Про ліквідацію повідомили у виданні “Українська правда” з посиланням на власні джерела. Цю інформацію в коментарі Вільному Радіо підтвердили у Генштабі.

Як стверджували журналісти, функції ОСУВ “Дніпро” (“Хортиця”, — раніше) передадуть новоствореним корпусам та угрупованням військ. Серед таких функцій — розподіл боєприпасів між бригадами.

Угруповання відповідало за відтинки фронту від Запорізької до Харківської областей, у тому числі Донеччини. Як пише “Українська правда”, очільник ОСУВ Михайло Драпатий збереже свою посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ та переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ.

Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі, вказують медійники.

Речник Генштабу Андрій Ковальов у коментарі Вільному Радіо підтвердив, що ОСУВ “Дніпро” ліквідували саме через запровадження корпусної системи. Він зазначив, що угруповання не було штатною структурою, а лише тимчасовою.

“У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ “Дніпро” припинило своє існування”, — пояснив Ковальов.

Речник також уточнив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить керувати “відповідним комплектом військ в районі бойових дій”.

“Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ «Дніпро» не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами”, — запевняють у Генштабі.

Нагадаємо, на початку жовтня 2025-го стало відомо, що перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершений. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.