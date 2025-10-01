Генштаб: У ЗСУ завершили перехід на корпусу систему

Українські військові. Ілюстративне фото: ЗСУ

Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершений. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю “Укрінформу”.

Він сказав, що є “нюанси” щодо вкомплектованості, підготовки та змін, які вже відбуваються всередині цих корпусів. Водночас начальник зазначив, що ЗСУ “постійно видозмінюються”.

“Генеральним штабом була організована та проведена велика робота щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Звісно, це потребувало неабияких зусиль, особливо залучення найбільш підготовлених представників ЗСУ. Також, до підготовки особового складу управлінь корпусів були залучені інструктори країн-партнерів”, — розповів Гнатов.

Начальник Генштабу також відзначив, що завдяки проведенню корпусної реформи, росіянам не вдалося реалізувати свої плани щодо швидких наступів на територіях Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.

Крім того, наразі всередині ЗСУ тривають й інші організаційні заходи, зокрема, створення Штурмових військ та Кіберсил.

Нагадаємо, українським військам вдалося оточити частину підрозділів окупантів, які намагалися прорватися до Добропілля. Сили оборони знищили майже 1,8 тисячі росіян від початку боїв на відтинку.