Сили оборони оточили частину російських підрозділів, які проривалися до Добропілля, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Донеччину. Фото: з особистої сторінки військового

Українським військам вдалося оточити частину підрозділів окупантів, які намагалися прорватися до Добропілля. Сили оборони знищили майже 1,8 тисячі росіян від початку боїв на відтинку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він каже, що взяти в оточення частину російських військових вдалося завдяки спланованій операції. Від початку контрнаступу Сили оборони звільнили близько 175 квадратних кілометрів площі та ще 195 — зачистили від диверсійних груп Росії.

Сирський також відзвітував про попередні втрати військ країни-агресорки:

3 185 військових, з них — знищені 1769;

969 одиниць озброєння та військової техніки втратили.

“З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника. Зокрема, на дальніх відстанях – нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах, підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов”, — сказав головнокомандувач.

Що відомо про кризу поблизу Добропілля

11 серпня аналітики з проєкту DeepState заявили про “активне” просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Там зазначили, що загарбники обходять фортифікації ЗСУ та закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому. Таким чином вони, ймовірно, готуються до подальшого наступу.

Згодом українські військові офіційно відреагували на заяви аналітиків про російські “активні просування у районі Добропілля”. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) визнали, що поблизу Добропілля діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Втім, військові стверджують, що просування ДРГ не означає повний перехід частини українських територій під російський контроль.

На 12 серпня українські оборонці на Покровському напрямку знищили частину диверсійно-розвідувальних груп, розповіли Вільному Радіо у Генштабі ЗСУ. Для стабілізації ситуації залучили додаткові сили.

На цьому напрямку смугу відповідальності зайняв перший корпус НГУ “Азов”. Станом на вечір 13 серпня його бійцям вдалося ліквідувати 151 загарбника, поранити ще 80, а також взяти у полон вісьмох.

На початку доби 14 серпня у Донецькій обласній ВА заявили, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію поблизу Добропілля.

Під кінець тієї доби речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов заявив, що росіяни, які проривалися невеликими групами поблизу Добропілля, згодом об’єдналися у два більші підрозділи, кожен з яких налічує десятки військових. Вони змогли подолати першу лінію українських оборонних споруд, однак не мають сил для утримання території, яку пройшли.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.