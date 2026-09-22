Освітянка-переселенка з Маріуполя Тетяна Глебова стала фіналісткою національної премії для вчителів: її історія

Вчителька-переселенка з Маріуполя Тетяна Глебова. Фото: "Суспільне. Запоріжжя"

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Учителька української мови та літератури Тетяна Глебова увійшла до ТОП-10 національної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Вона присвятила професії 28 років, пережила блокаду Маріуполя та пішки виходила з міста під час евакуації. Нині проживає в Запоріжжі й працює у двох закладах: очно в місцевому ліцеї № 23 та онлайн у Маріупольській школі № 29. Тепер Тетяна бореться за перемогу в номінації “Вибір українців”. Історію освітянки розповіли журналісти видання “Суспільне. Запоріжжя”. “Міжрегіональна вчителька”: що відомо про освітянку з Маріуполя Тетяну Глебову

До відкритого вторгнення Тетяна Глебова майже чотири роки працювала заступницею директора в Маріупольській школі № 15, а до цього 20 років викладала в школі для дітей з особливими освітніми потребами. У березні 2022 року вона з сином була змушена покинути місто:

“Я не виїжджала транспортом — ми виходили з Маріуполя пішки разом із сином 18 березня. Спочатку вийшла на окуповану територію. А наприкінці червня все ж переїхали до Запоріжжя”.

Жінка каже, що зважилася на переїзд до Запоріжжя, оскільки залишатися в окупації було ризиковано. Місцеві жителі знали, що вона викладала українську мову та працювала заступницею директора:

“Я хоч не належала до місцевої еліти педагогів, але все одно вони вже розуміли, хто де живе. І до Запоріжжя тоді ще можна було переїхати через Василівку, то ми поїхали”.

З вересня 2022 року Тетяна Глебова поєднує роботу у двох закладах. Зранку вона викладає у Запорізькому академічному ліцеї № 23, а по обіді — онлайн у Маріупольській школі № 29.

“Я спілкуюся з дітьми, які не мають змоги постійно доєднуватися до уроків, але виходять на зв’язок за першої нагоди, пов’язують себе з Маріуполем, хочуть хоча б у такий спосіб залишатися частиною рідної громади, мати зв’язок зі своїми однокласниками та вчителями, з якими навчалися до війни. Колись мені сказали, що я “міжрегіональна вчителька”. Якщо колись це звучало пафосно, то зараз — ні. Через реалії життя ти просто залишаєшся на своєму місці й тут і зараз допомагаєш багатьом дітям”, — розповіла освітянка.

Вона зазначає, що не прихильниця зазубрювання правил, які діти швидко забувають. На своїх уроках, каже жінка, намагається пов’язати кожну тему з життям і поєднати українську мову з іншими предметами:

“Наприклад, якщо ми вивчаємо ділові папери, то розбираємо, де і як дитина зможе використати ці документи в житті. Коли працюємо над збагаченням лексики, аналізуємо слова, які вживаємо щодня, і дивимося, наскільки вони потрібні для комунікації. Тут же шукаємо зв’язок з англійською мовою: якщо слово є запозиченням, ми обговорюємо, навіщо його запозичили і як це допомагатиме у повсякденному житті”.

Окрім цього, аби допомогти дітям, які через обстріли, стрес чи відсутність інтернету пропускають заняття, Глебова долучилася до творчої групи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Разом із колегами вона розробляє спеціальні картки, які допомагають учням наздогнати пропущене у навчанні.

“Це комплексний збірник не лише з української мови та літератури, а взагалі з усіх навчальних предметів. Матеріали повністю готові до використання: є сама картка для учня та додатковий дидактичний матеріал для дорослих. Учитель або батьки можуть відкрити його й одразу побачити чіткий алгоритм дій: який текст прочитати, що з ним зробити, яке письмове чи творче завдання виконати. Матеріали універсальні — їх можна видрукувати у форматі PDF або працювати онлайн, де є активні покликання на інтерактивні ігри, вправи, додаткові тести та відеоуроки Всеукраїнської школи онлайн, які дитина може переглянути у будь-який зручний час”, — розповіла вчителька.

Шлях до фіналу премії Global Teacher Prize Ukraine

Шлях Тетяни Глебової до фіналу національної премії для вчителів тривав сім років. П’ять спроб поспіль вона заповнювала анкети й не проходила до ТОП-50. У 2021 році потрапила до десятки найкращих вчителів прифронтової зони, а у 2022–2023 роках навіть не подавалася — каже, що не мала моральних сил ділитися своєю історією. Спробувала у 2024-му — знову була невдача. Вчителька вирішила, що на цьому крапка. Однак все змінив випадок і професійна дружба з Олександром Жуком, переможцем премії 2018 року, який нині також перебуває в Запоріжжі.

“Олександр номінував чотирьох вчительок із Запоріжжя, серед яких опинилася і я. Саме його підтримка підштовхнула мене знову заповнити цю анкету. Це спрацювало як чарівна паличка, яка супроводжує мене зараз. Мабуть, усе мало скластися так, щоб саме в цей час номінація Олександра стала для мене щасливою долею”, — каже Тетяна.

Попереду — оголошення результатів премії, проте вчителька не думає про перше місце. Головну цінність своєї щоденної праці вона бачить в учнях, які попри труднощі та небезпеку продовжують виходити на зв’язок і триматися за українську освіту:

“Я звичайна вчителька. Усі педагоги, які зараз увійшли до десятки фіналістів, абсолютно різні, але водночас кожен із нас унікальний і кожен може бути переможцем. Остаточний вибір — уже на розсуд суддів. Кого б не обрали, це буде хороший і правильний вибір, незалежно від того, хто саме стане переможцем чи переможницею”.

Проголосувати за Тетяну Глебову можна в народній номінації “Вибір українців” на платформі “Дія.Освіта” до 30 вересня включно.

Результати оголосять 3 жовтня на урочистій церемонії Global Teacher Prize Ukraine, присвяченій Дню вчителя. Переможця в номінації “Вибір українців” разом із головним переможцем нагородять на сцені, а подію транслюватимуть в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” та на YouTube-каналі “Освіторії”.

Нагадаємо, підлітки з Донецької області стали фіналістам міжнародної програми та показували свої винаходи на виставці Connecticut Invention Convention у США. Серед їхніх розробок — турбіна для водойм, SOS-браслет, багатофункціональна лампа, онлайн-асистент, додаток для вивчення жестових мов, а ще система для ШІ-перевірки на дезінформацію.