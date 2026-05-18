“Оточення вже давно не характерне для цієї війни”, — 11 корпус про загрозу для Сил оборони біля Рай-Олександрівки

Ситуація біля Рай-Олександрівки. Фото: DeepState

Поблизу селища Рай-Олександрівка немає загрози оточення українських військових — росіяни не зможуть без “критичної маси” здійснити цей маневр. Сили оборони готові знищувати спроби масованих просувань за допомогою дронів та артилерії.

Про це розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, російські війська продовжують відправляти поодиноких піхотинців на штурми, аби ті намагалися просочитися крізь позиції ЗСУ, однак загрози оточення на цій ділянці фронту немає. Днями аналітичний проєкт DeepState позначили “сірою зоною” спроби атак російських військ зі сторони Калеників та Никифорівки в напрямку Рай-Олександрівки.

“Оточення вже давно не характерне для цієї війни, тому що є можливість знищувати противника, якщо він на такі дії буде зосереджувати свій особовий склад. Масоване застосування якоїсь частини — чи то мототехніки, чи то бронетехніки, чи то живої сили, — теоретично може спровокувати якесь оточення, але ті ресурси, які противник застосовує, а саме штурмові підрозділи для руху, не дають тієї критичної маси, яка б допомогла здійснити оточення”, — каже Запорожець.

Він уточнив, що війська країни-агресорки намагаються зайти штурмовиками в Рай-Олександрівку, проте українські військові ліквідовують окупантів.

“Те, що противник витягує свої “щупальця” з боку Никифорівки, це зрозуміло, тому що звідти вони теж намагаються рухатися в Рай-Олександрівку. Про оточення мова не йде і не може йти, тому що за допомогою тих же БпЛА, артилерії, будь-які спроби противника, які будуть зосереджені на якісь намагання, ми будемо однозначно знищувати”, — резюмував речник.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 31,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.