Влада Донеччини спрямувала ще 31,5 млн грн на потреби Сил оборони: що відомо

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Донецької області спрямувала ще 31,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо про це стало у понеділок, 18 травня. Захисники отримають ще 31,5 мільйона гривень.

Як і зазвичай, ймовірно, кошти українські військові використають на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше очільник ОВА зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Також обговорили безпекову ситуацію, координацію з підрозділами Сил оборони, виконання мобілізаційних завдань та взаємодію з районними і місцевими військовими адміністраціями.

У нинішніх умовах підтримка наших військових має бути швидкою, системною і без зайвої бюрократії. Від цього залежить не лише стійкість фронту, а й безпека людей у громадах Донеччини”, — додав Філашкін.

Нагадаємо, перша українська керована авіабомба (КАБ) пройшла випробування та готова до бою. Українські пілоти вже відпрацьовують застосування боєприпасу, а Міноборони — замовило першу експериментальну партію українських КАБів.