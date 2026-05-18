Український КАБ під час випробувань. Скриншот із відео, опублікованого Михайлом Федоровим

Перша українська керована авіабомба (КАБ) пройшла випробування та готова до бою. Українські пілоти вже відпрацьовують застосування боєприпасу, а Міноборони — замовило першу експериментальну партію українських КАБів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Авіабомба має бойову частину вагою 250 кілограмів та призначена для ударів по укріпленнях, командних пунктах та інших цілях російських загарбників. У Міноборони поки не розкривають дальність польоту вітчизняного КАБу, лиш зазначили, що йдеться про “десятки кілометрів”.

“Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску”, — каже міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що авіабомбу створив учасник оборонного кластера Brave1 після отримання гранту, розробка тривала 17 місяців. Станом на травень виріб вже пройшов всі необхідні випробування та готовий до бойового застосування.

“Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни”, — заявив Михайло Федоров.

Для довідки: Керована авіаційна бомба (КАБ) – це авіаційний боєприпас із системою наведення та аеродинамічного управління, яка підвищує точність ураження цілі. Головною перевагою КАБів у порівнянні зі звичайними авіабомбами є можливість запуску з літака за десятки кілометрів до зони дії ворожого ППО, — описали виріб у Міноборони.

