Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Російські військові посилили тиск на позиції українських десантників на Слов’янському напрямку: йдеться, зокрема, про район населених пунктів Закітне та Крива Лука Лиманської громади. Там штурмові дії фіксують щодня, росіяни переміщують особовий склад та намагаються покращити своє тактичне положення.

Про це наприкінці доби 17 травня розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“На Слов’янському напрямку противник активно тисне на позиції десантників 81 окремої аеромобільної бригади, це Закітне і Крива Лука. У тому напрямку противник намагається покращити своє тактичне положення: постійний рух особового складу, постійні штурмові дії намагається проводити й такий тиск щоденний за рахунок тих чи інших складових він там здійснює”, — заявив Дмитро Запорожець.

Він додав, що на Краматорському напрямку фронту активність російських атак поки є нижчою, однак росіяни підтримують постійну напругу через інтенсивне переміщення військ і вибудовування логістичних маршрутів для забезпечення переднього краю. Також там зберігає активність артилерія окупаційного угруповання.

Окремо речник 11 армійського корпусу виділив ситуацію навколо Рай-Олександрівки Миколаївської громади, яку росіяни атакують за допомогою тактичної авіації. Забудова у селі, за оцінкою військового, зазнала масштабних руйнувань. Окрім цього, російські військові мінують логістичні маршрути до нього за допомогою дронів.

“Цей населений пункт, противник намагається обмежити в ньому перебування нашого особового складу за результатами їхньої роботи. Це в першу чергу знищена забудова будь-яка, яка знаходиться в цьому населеному пункті й противник намагається тиснути за рахунок використання БпЛА, використовуючи їх в першу чергу як мінування. Намагаються логістичні маршрути до цього населеного пункту мінувати. Тому ситуація навколо цього населеного пункту починається від такого розвитку в плані того, що противник на ньому теж зосереджує свою увагу”, — зазначив Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що на Костянтинівському напрямку, який є фланговим для корпусу, росіяни щодня застосовують у середньому 400 дронів, зокрема типів “Молнія” та “Гербер”. Речник пов’язує таку активність зі сприятливими погодними умовами, які дозволяють інтенсивніше вести розвідку та завдавати ударів.

Загалом, вважає Дмитро Запорожець, протягом останніх шести місяців російська тактика зазнала змін: нині військові країни-агресорки уникають ділянок, де зазнають втрат, і діють вимушено. Зокрема на Слов’янському напрямку з боку Сіверська намагаються не затримуватись у низинах і просуватись до висот у районі Кривої Луки та Закітного.

Нагадаємо, протягом 16 та 17 травня українські військові завдали серії ударів по російських цілях на тимчасово окупованій частині Донеччини. Під вогнем опинилися командні пункти, логістика окупантів та місця управління безпілотниками.